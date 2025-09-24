5 señales de que la batería del auto está comenzando a fallar

La batería es una parte vital del auto y sus fallas no avisan con palabras pero sí con síntomas claros que conviene atender. Muchas personas ignoran las señales hasta que el vehículo deja de arrancar. Por eso, existen 5 advertencias claras de identificar para prevenir problemas mayores y asegurar que el vehículo siga funcionando de manera confiable en cualquier situación.

Con un coche en buen estado, la batería puede durar normalmente 4 años , pero los mecánicos coinciden en que una batería no dura para siempre y su vida útil suele depender de distintos aspectos. Sin embargo, el desgaste puede aparecer antes si se la expone a diferentes peligros mínimos o una falta de mantenimiento adecuado. Saber qué señales observar marca la diferencia.

Prestar atención a estas señales en el auto es clave para no quedarse sin movilidad de un momento a otro y sin tener que gastar en una nueva.

La hinchazón del estuche plástico también indica que sufrió sobrecalentamiento y debe reemplazarse lo antes posible para evitar un fallo completo.

Cuidados que debemos realizar para prolongar su vida útil

Para no tener que hacer un gasto impensado en cambiar la batería podés anticiparte ante problemas imprevistos.

Para prolongar la vida útil de la batería la Sociedad Americana del Automóvil recomienda revisar diariamente el sistema de carga del alternador y mantener limpios los conectores.

Además es importante evitar dejar encendidos accesorios como luces o radio con el motor apagado ya que eso descarga la batería más rápido.