25 de septiembre de 2025 - 11:28

Gasly dio su veredicto sobre la continuidad de Colapinto en Alpine

El francés elogió el rendimiento de Franco Colapinto en las últimas carreras y lo consideró una opción viable para acompañarlo en Alpine la próxima temporada.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, compañeros en Alpine

Franco Colapinto y Pierre Gasly, compañeros en Alpine

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

Lionel Messi recibió duras acusaciones sobre sus manejos en el Inter Miami

Lionel Messi y su familia recibieron fuertes acusaciones por sus manejos en el Inter Miami: "Dirige el club"

Por Nicolás Salas
Ulises Morales, vicepresidente de la Asamblea de Representantes de San Lorenzo 

De Mendoza a Boedo: el dirigente que quiere poner de pie a San Lorenzo

Por Nicolás Salas

Franco ha demostrado algunas cosas buenas en los últimos dos fines de semana, es una opción para el equipo en 2026”, afirmó Gasly en una entrevista con el medio francés Autohebdo. Esta declaración muestra que el argentino se ganó la atención de la escudería y del propio líder del equipo.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine
Fórmula 1. Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine

Fórmula 1. Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine

Franco Colapinto gana terreno para el 2026

El joven piloto bonaerense demostró una evolución notable en las últimas carreras. En clasificación, superó a Gasly en Hungría, Italia y Azerbaiyán, mientras que en carreras se impuso en Budapest, Zandvoort y Bakú, aunque en Monza respetó una orden de equipo que alteró la posición final.

Colapinto reconoció su adaptación al Alpine A525: “Me siento cada vez mejor con el coche y dentro del equipo. Quiero seguir construyendo sobre lo que estamos haciendo este año”, declaró en el podcast oficial de la F1 Beyond The Grid.

Pierre Gasly y Franco Colapinto con la mente puesta en salvar el año y tener un gran 2026
Pierre Gasly y Franco Colapinto con la mente puesta en salvar el año y tener un gran 2026

Pierre Gasly y Franco Colapinto con la mente puesta en salvar el año y tener un gran 2026

Hay que tener en cuenta que el argentino suma puntos importantes en confianza y rendimiento, lo que fortalece su candidatura para continuar en la escudería francesa la próxima temporada. Con Alpine centrado en cerrar 2025 de la mejor manera, Gasly y Colapinto son piezas clave para el proyecto 2026. La decisión final sobre la dupla se tomará en base al rendimiento y consistencia mostrada por ambos pilotos, mientras la escudería busca mantener su competitividad en la F1.

Por su parte, el asesor y líder de equipo, Flavio Briatore, aseguró que comunicará el próximo mes al acompañante de Gasly y hasta el momento solo hay dos opciones para el segundo asiento: Franco Colapinto o Paul Aron (piloto de reserva).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Gallardo intentará recomponerse de la dura derrota por Copa Libertadores

Los 7 jugadores de River que pegarían el portazo tras quedarse sin Copa Libertadores

Por Cristian Reta
Franco Colapinto habló del momento más duro de su vida y emocionó a todos

Vivía en una fábrica en Italia y no tenía amigos: Franco Colapinto y el momento más duro de su vida

Por Cristian Reta
Franco Colapinto habló de su vida y de su estancia en Alpine

¿Confirmado para 2026? Las declaraciones de Franco Colapinto que sorprendieron a todos:: "Creo en Briatore"

Por Cristian Reta
Franco Colapinto regresará a Singapur

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Cristian Reta