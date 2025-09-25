Gasly dio su veredicto sobre la continuidad de Colapinto en Alpine

El francés elogió el rendimiento de Franco Colapinto en las últimas carreras y lo consideró una opción viable para acompañarlo en Alpine la próxima temporada.

Alpine tiene la cabeza puesta en la temporada 2026 y la gran incógnita es quién será el compañero de Pierre Gasly, cuyo contrato se extiende hasta 2028. En ese contexto, el corredor francés expresó su respaldo a Franco Colapinto, quien viene de superarlo en varias competencias recientes.

“Franco ha demostrado algunas cosas buenas en los últimos dos fines de semana, es una opción para el equipo en 2026”, afirmó Gasly en una entrevista con el medio francés Autohebdo. Esta declaración muestra que el argentino se ganó la atención de la escudería y del propio líder del equipo.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine Fórmula 1. Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine Internet Franco Colapinto gana terreno para el 2026 El joven piloto bonaerense demostró una evolución notable en las últimas carreras. En clasificación, superó a Gasly en Hungría, Italia y Azerbaiyán, mientras que en carreras se impuso en Budapest, Zandvoort y Bakú, aunque en Monza respetó una orden de equipo que alteró la posición final.

Colapinto reconoció su adaptación al Alpine A525: “Me siento cada vez mejor con el coche y dentro del equipo. Quiero seguir construyendo sobre lo que estamos haciendo este año”, declaró en el podcast oficial de la F1 Beyond The Grid.

Pierre Gasly y Franco Colapinto con la mente puesta en salvar el año y tener un gran 2026 Pierre Gasly y Franco Colapinto con la mente puesta en salvar el año y tener un gran 2026 Hay que tener en cuenta que el argentino suma puntos importantes en confianza y rendimiento, lo que fortalece su candidatura para continuar en la escudería francesa la próxima temporada. Con Alpine centrado en cerrar 2025 de la mejor manera, Gasly y Colapinto son piezas clave para el proyecto 2026. La decisión final sobre la dupla se tomará en base al rendimiento y consistencia mostrada por ambos pilotos, mientras la escudería busca mantener su competitividad en la F1.