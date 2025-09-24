Vivía en una fábrica en Italia y no tenía amigos: Franco Colapinto y el momento más duro de su vida

Franco Colapinto atraviesa un momento particular en Alpine, porque pese a que los resultados no son los mejores, el joven de 22 años demostró un gran progreso en la conducción de su A525 y logró superar a su compañero, Pierre Gasly, en lo que respecta al ritmo de carrera en los últimos GP de la Fórmula 1.
Lo cierto es que en la víspera al Gran Premio de Singapur, que se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre, la máxima categoría del automovilismo publicó una entrevista en donde el pilarense habla de su presente, su futuro y también recuerda los momentos más duros de su pasado.
Franco Colapinto y su estancia en Alpine
Franco Colapinto habló de su vida y de su estancia en Alpine
El relato de Colapinto sobre su adolescencia en Europa
"Beyond The Grid" se llama el podcast oficial de la F1, donde el pilarense contó como era su vida a los 14 años cuando vivía en Italia, en busca de su sueño como piloto profesional. Ante la pregunta del periodista sobre cómo era su vida los fines de semana, Franco aseguró: "Vivía en una especie de fábrica y los fines de semana estaba cerrada, entonces yo iba al shopping. Iba solo. Simplemente salía y compraba algunas cosas para cocinarme. Ese año fue mi mejor momento en la cocina", sostuvo entre risas.
"No tenía realmente ningún amigo. Yo estaba en un lugar que era como una fábrica, no había nada que pareciera un gimnasio", continuó el joven de 22 años. En tanto, el entrevistador lo observó sorprendido y preocupado: "Franco, tenías 14 años, ¿Quién te cuidaba?".
"No, no. Nadie. Así que me quedé solo, yo no tenía mánager, así que estaba solo. Me gustaba trabajar con los mecánicos a diario, iba al taller y estaba con ellos. Nadie me cuidaba", cerró Colapinto.
¿Colapinto seguirá en 2026 en Alpine?
Con el correr de la charla surgió el tema del futuro de Franco en la F1, pero el bonaerense se mostró sereno sobre el hecho de mantener su butaca el próximo año: "No lo sé, y la verdad es que no estoy muy enfocado en eso. Creo que quiero seguir construyendo sobre lo que estamos haciendo este año. Hay mucho por aprender y todavía tengo mucho más por descubrir".
"Me siento cada vez mejor con el coche y dentro del equipo. Por supuesto, no es un secreto que el coche no está donde queremos que esté y que, en este momento, no es lo suficientemente bueno como para sumar puntos", aclaró Franco, el único piloto de la actual parrilla que no logró sumar unidades, mientras que Pierre Gasly lleva conseguidos 20 puntos en lo que va de la temporada.
"Llegará el momento en que lo sea, y quiero estar preparado para eso. Ese es el objetivo principal ahora: ir carrera a carrera, momento a momento, y ver dónde terminamos", afirmó con confianza el argentino que sueña con conservar su asiento en 2026, donde Alpine presentará un monoplaza con motor Mercedes y abultadas horas en el túnel de viento, por lo que se espera que sea una escudería protagonista.