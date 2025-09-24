Vivía en una fábrica en Italia y no tenía amigos: Franco Colapinto y el momento más duro de su vida

En diálogo con el podcast de la F1, el piloto argentino de Alpine recordó cuando tenía 14 años y llegó a Europa en soledad, en busca de cumplir su sueño.

Franco Colapinto habló del momento más duro de su vida y emocionó a todos

Franco Colapinto atraviesa un momento particular en Alpine, porque pese a que los resultados no son los mejores, el joven de 22 años demostró un gran progreso en la conducción de su A525 y logró superar a su compañero, Pierre Gasly, en lo que respecta al ritmo de carrera en los últimos GP de la Fórmula 1.

Lo cierto es que en la víspera al Gran Premio de Singapur, que se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre, la máxima categoría del automovilismo publicó una entrevista en donde el pilarense habla de su presente, su futuro y también recuerda los momentos más duros de su pasado.

Franco Colapinto y su estancia en Alpine Franco Colapinto habló de su vida y de su estancia en Alpine El relato de Colapinto sobre su adolescencia en Europa "Beyond The Grid" se llama el podcast oficial de la F1, donde el pilarense contó como era su vida a los 14 años cuando vivía en Italia, en busca de su sueño como piloto profesional. Ante la pregunta del periodista sobre cómo era su vida los fines de semana, Franco aseguró: "Vivía en una especie de fábrica y los fines de semana estaba cerrada, entonces yo iba al shopping. Iba solo. Simplemente salía y compraba algunas cosas para cocinarme. Ese año fue mi mejor momento en la cocina", sostuvo entre risas.

"No tenía realmente ningún amigo. Yo estaba en un lugar que era como una fábrica, no había nada que pareciera un gimnasio", continuó el joven de 22 años. En tanto, el entrevistador lo observó sorprendido y preocupado: "Franco, tenías 14 años, ¿Quién te cuidaba?".

Embed Franco Colapinto habla sobre su vida viviendo en un taller italiano a los 14 años:



¿Qué hacías los findes de semana?



“Iba al shopping… sólo. Me compraba algunas cosas, para cocinarme. (…) No tenía amigos.”



Tenías 14… ¿Quién te cuidaba?



“Nadie, estaba sólo. No tenía… pic.twitter.com/Bl8XanJiJb — 43 (@ColapintoFiles) September 24, 2025 "No, no. Nadie. Así que me quedé solo, yo no tenía mánager, así que estaba solo. Me gustaba trabajar con los mecánicos a diario, iba al taller y estaba con ellos. Nadie me cuidaba", cerró Colapinto.