Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino volverá al circuito urbano Marina Bay donde sueña con lograr sus primeros puntos de la temporada.

Tras finalizar 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, Franco Colapinto continuará con la tónica de los circuitos callejeros y le espera una carrera sumamente exigente en uno de los trazados con las curvas más lentas de la temporada.

El pilarense deja atrás Bakú y se prepara para su próximo desafío en el circuito de Marina Bay, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Singapur, del 3 al 5 de octubre.

image En Singapur, la carrera de la F1 será de noche. / Getty ¿Cómo es el circuito callejero del Gran Premio de Singapur? Pese a que la carrera de este GP se realiza de noche, las altas temperaturas amenazan. Para el evento se espera una humedad importante y un mayor esfuerzo por parte de los pilotos, los cuales deberán centrarse en tener una correcta hidratación.

El circuito urbano de Marina Bay lleva este nombre por la bahía donde está ubicado, cuenta con 4,94 kilómetros de longitud y tiene el récord de ser el único trazado en el calendario con al menos una aparición del safety car en cada carrera, una marca que se cortó el año pasada cuando el coche de seguridad no apareció, tan solo se presentó el virtual safety car (VSC).

El circuito de Marina Bay del Gran Premio de Singapur El circuito de Marina Bay del Gran Premio de Singapur A su vez, cuenta con curvas cerradas, alta humedad y la iluminación nocturna exigen una precisión y concentración máximas de los pilotos. Además, los adelantamientos son complicados, lo que puede convertir la carrera en una batalla estratégica.