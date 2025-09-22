22 de septiembre de 2025 - 11:14

La gala del Balón de Oro 2025: candidatos, horarios y todos los argentinos que participarán

Desde París llega la ceremonia que definirá al mejor jugador y a la mejor jugadora del año. Hay nombres fuertes y una incertidumbre que crece con cada hora.

La gran gala del Balón de Oro 2025 y sus favoritos: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha y Kylian Mbappé

La gran gala del Balón de Oro 2025 y sus favoritos: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha y Kylian Mbappé

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

Pura emoción fue el encuentro del Gato con los hinchas tombinos en el Gambarte

El Gato Oldrá volvió a pisar el Feliciano Gambarte y Godoy Cruz se rindió a sus pies

Por Sergio Faria
El entrenador del Tomba destacó como positivo la actitud del equipo en el segundo tiempo frente a la Gloria cordobesa.

"El primer tiempo fue de lo peor en mi carrera como DT", dijo Walter Ribonetto, técnico de Godoy Cruz

Por Sergio Faria

Esta ceremonia se realizará en París, más concretamente en el Théâtre du Châtelet. En Argentina, el evento comenzará a seguirse desde las 16:00 y, además del premio mayor (mejor jugador y mejor jugadora), se entregarán otros trofeos importantes: al mejor arquero (Yashin), al mejor joven Sub-21 (Kopa) y al mejor entrenador, entre otros.

¿Quiénes son los favoritos al Balón de Oro entre los nominados masculinos?

La lista de 30 jugadores masculinos muestra nombres de peso, tanto consagrados como emergentes. Entre los que más suenan para quedarse con el trofeo figuran Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Raphinha, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vitinha. También aparecen representantes argentinos con chances de dar el golpe: Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Se filtró a un supuesto ganador del Balón de Oro
Se filtr&oacute; a un supuesto ganador del Balon de Oro y la discusi&oacute;n est&aacute; ente Lamine Yamal, Ousmane Demb&eacute;l&eacute; y Raphinha

Se filtró a un supuesto ganador del Balon de Oro y la discusión está ente Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Raphinha

Estos son todos los nominados masculinos

Los 30 jugadores elegidos al Balón de Oro 2025, quienes competirán por ser elegidos como el mejor futbolista del mundo:

  1. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  2. Lautaro Martínez (Inter de Milan)
  3. Ousmane Dembélé (PSG)
  4. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  5. Jude Bellingham (Real Madrid)
  6. Désiré Doué (PSG)
  7. Denzel Dumfries (Inter de Milan)
  8. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  9. Erling Haaland (Manchester City)
  10. Viktor Gyökeres (Sporting / Arsenal)
  11. Achraf Hakimi (PSG)
  12. Harry Kane (Bayern Munich)
  13. Scott McTominay (Napoli)
  14. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  15. Nuno Mendes (PSG)
  16. João Neves (PSG)
  17. Pedri (Barcelona)
  18. Cole Palmer (Chelsea)
  19. Michael Olisé (Bayern Munich)
  20. Raphinha (Barcelona)
  21. Declan Rice (Arsenal)
  22. Fabián Ruiz (PSG)
  23. Virgil van Dijk (Liverpool)
  24. Vinícius Jr. (Real Madrid)
  25. Mohamed Salah (Liverpool)
  26. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool)
  27. Vitinha (PSG)
  28. Lamine Yamal (Barcelona)
  29. Robert Lewandowski (Barcelona)
  30. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
image

Los 10 nominados al Trofeo Yashin

  1. Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra)
  2. Alisson Becker (Liverpool - Inglaterra)
  3. Yassine Bounou (Al-Hilal - Arabia Saudita)
  4. Lucas Chevalier (Lille - Francia)
  5. Thibaut Courtois (Real Madrid - España)
  6. Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Francia)
  7. Jan Oblak (Atlético Madrid - España)
  8. David Raya (Arsenal - Inglaterra)
  9. Matz Sels (Nottingham Forest - Inglaterra)
  10. Yann Sommer (Inter Milan - Italia)
image

Los 5 nominados al mejor entrenador del año

  1. Antonio Conte (Napoli - Italia)
  2. Luis Enrique (París Saint Germain - Francia)
  3. Hansi Flick (FC Barcelona - España)
  4. Enzo Maresca (Chelsea - Inglaterra)
  5. Arne Slot (Liverpool - Inglaterra)

Los 10 nominados al Trofeo Kopa masculino

  1. Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
  2. Ayyoub Bouaddi (Lille - Francia)
  3. Pau Cubarsí (FC Barcelona - España)
  4. Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
  5. Estevão (Palmeiras - Brasil)
  6. Dean Huijsen (AFC Bournemouth - Inglaterra / Real Madrid - España)
  7. Myles Lewis-Skelly (Arsenal - Inglaterra)
  8. Rodrigo Mora (FC Porto - Portugal)
  9. João Neves (París Saint Germain - Portugal)
  10. Kenan Yildiz (Juventus - Italia)

Las 30 nominadas al Balón de Oro 2025 femenino

  1. Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra)
  2. Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia)
  3. Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España)
  4. Sandy Baltimore (Chelsea - Francia)
  5. Mariona Caldentey (Arsenal - España)
  6. Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania)
  7. Sofía Cantore (Juventus / Washington Spirit - Italia)
  8. Steph Catley (Arsenal - Australia)
  9. Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití)
  10. Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi)
  11. Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos)
  12. Cristiana Girelli (Juventus - Italia)
  13. Esther González (Gotham FC - España)
  14. Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega)
  15. Patri Guijarro (FC Barcelona - España)
  16. Amanda Gutiérres (Palmeiras - Brasil)
  17. Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)
  18. Pernille Harder (Bayern Münich - Dinamarca)
  19. Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos)
  20. Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal - Inglaterra)
  21. Marta (Orlando Pride - Brasil)
  22. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal - Noruega)
  23. Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia)
  24. Clara Mateo (París FC - Francia)
  25. Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra)
  26. Claudia Pina (FC Barcelona - España)
  27. Alexia Putellas (FC Barcelona - España)
  28. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia)
  29. Caroline Weir (Real Madrid - Escocia)
  30. Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)
image

¿Qué factores definirán el ganador según France Football?

  • Desempeño colectivo y títulos: quienes levantaron trofeos importantes (liga local, Champions, torneos internacionales) tienen ventaja.
  • Rendimiento individual: goles, asistencias, momentos decisivos.
  • Constancia: partidos jugados, influencia durante toda la temporada.
  • Visibilidad mediática y narrativa personal: cuánto pesa la historia de crecimiento, los títulos previos, la proyección.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se filtró a un supuesto ganador del Balón de Oro y la discusión está ente Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Raphinha

¿Lamine Yamal, Ousmane Dembélé o Raphina? La supuesta filtración que sacude la entrega del Balón de Oro 2025

Por Cristian Reta
Lionel Messi, máximo ganador del Balón de Oro (Prensa Ballon dOr)

Según la Inteligencia Artificial, este es el favorito para ganar el Balón de Oro 2025

Por Cristian Reta
Franco Colapinto regresará a Singapur

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Cristian Reta
Handball. Los caballeros fueron campeones y hubo dos jugadores mendocinos entre sus filas. Son los Universitarios: Santino Ferri y Sebastián Villa.

Handball: Argentina fue campeón Sudamericano con muchos mendocinos en sus filas

Por Gonzalo Tapia