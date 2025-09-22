La gala del Balón de Oro 2025: candidatos, horarios y todos los argentinos que participarán

Desde París llega la ceremonia que definirá al mejor jugador y a la mejor jugadora del año. Hay nombres fuertes y una incertidumbre que crece con cada hora.

La gran gala del Balón de Oro 2025 y sus favoritos: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha y Kylian Mbappé

Este lunes 22 de septiembre se llevará a cabo la gala que decidirá al mejor jugador y a la mejor jugadora del año. Con grandes figuras, sorpresas y una lista competitiva, te contamos quiénes son los nominados, qué está en juego y por qué este Balón de Oro parece uno de los más abiertos de los últimos tiempos.

Esta ceremonia se realizará en París, más concretamente en el Théâtre du Châtelet. En Argentina, el evento comenzará a seguirse desde las 16:00 y, además del premio mayor (mejor jugador y mejor jugadora), se entregarán otros trofeos importantes: al mejor arquero (Yashin), al mejor joven Sub-21 (Kopa) y al mejor entrenador, entre otros.

¿Quiénes son los favoritos al Balón de Oro entre los nominados masculinos? La lista de 30 jugadores masculinos muestra nombres de peso, tanto consagrados como emergentes. Entre los que más suenan para quedarse con el trofeo figuran Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Raphinha, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vitinha. También aparecen representantes argentinos con chances de dar el golpe: Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Se filtró a un supuesto ganador del Balón de Oro Se filtró a un supuesto ganador del Balon de Oro y la discusión está ente Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Raphinha Estos son todos los nominados masculinos Los 30 jugadores elegidos al Balón de Oro 2025, quienes competirán por ser elegidos como el mejor futbolista del mundo:

Alexis Mac Allister (Liverpool) Lautaro Martínez (Inter de Milan) Ousmane Dembélé (PSG) Gianluigi Donnarumma (PSG) Jude Bellingham (Real Madrid) Désiré Doué (PSG) Denzel Dumfries (Inter de Milan) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) Erling Haaland (Manchester City) Viktor Gyökeres (Sporting / Arsenal) Achraf Hakimi (PSG) Harry Kane (Bayern Munich) Scott McTominay (Napoli) Kylian Mbappé (Real Madrid) Nuno Mendes (PSG) João Neves (PSG) Pedri (Barcelona) Cole Palmer (Chelsea) Michael Olisé (Bayern Munich) Raphinha (Barcelona) Declan Rice (Arsenal) Fabián Ruiz (PSG) Virgil van Dijk (Liverpool) Vinícius Jr. (Real Madrid) Mohamed Salah (Liverpool) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool) Vitinha (PSG) Lamine Yamal (Barcelona) Robert Lewandowski (Barcelona) Khvicha Kvaratskhelia (PSG)