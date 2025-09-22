"El primer tiempo fue de lo peor en mi carrera como DT", dijo Walter Ribonetto, técnico de Godoy Cruz

Godoy Cruz volvió a dejar escapar puntos en casa . El empate 1 a 1 ante Instituto en el estadio Feliciano Gambarte extendió la racha sin victorias de local, en una tarde cargada de emociones por la vuelta de Daniel “Gato” Oldrá a la calle Balcarce, pero esta vez en el banco rival.

El equipo de Walter Ribonetto mostró dos caras muy diferentes : un primer tiempo para el olvido y una segunda parte en la que levantó el nivel y estuvo cerca de quedarse con el triunfo.

El propio entrenador no se guardó nada al momento de analizar la actuación inicial de sus dirigidos: “El primer tiempo no hicimos nada del plan de partido. No tuvimos precisión en los pases, perdimos todos los duelos. Es de los peores primeros tiempos de mi carrera como entrenador, y así se lo hice saber a los jugadores”.

Instituto aprovechó un error defensivo y se fue al descanso en ventaja, lo que obligó al DT tombino a mover el tablero .

Con los ingresos de Barrea y Martínez Dupuy, el entrenador buscó más amplitud por las bandas. El cambio surtió efecto rápidamente: Godoy Cruz llegó al empate en el arranque del complemento y se animó a ir por más.

“El gol tempranero nos acomodó. A partir de ahí fuimos otro equipo, más decididos. Asumimos riesgos porque queríamos ganar. Fue de menor a mayor y, aunque no conseguimos los tres puntos, rescato la actitud y el segundo tiempo que hicimos”, explicó el técnico.

image Godoy Cruz vs Instituto de Córdoba Ramiro Gómez

Autocrítica y responsabilidad

El entrenador no esquivó su rol en el flojo del inicio del partido: “Cuando el equipo no funciona como lo trabajamos en la semana, el primer responsable soy yo. Intentamos con un plan de juego que no dio resultado y tuvimos que cambiar. En el complemento buscamos algo que nos identifique más, y lo logramos”.

También dejó un mensaje claro respecto a la competencia interna del plantel: “En primera no hay chicos. El jugador que está en el plantel profesional tiene que estar preparado. El que mejor esté en la semana va a jugar, sin importar la edad”.

El peso de jugar en casa

Godoy Cruz aún no pudo festejar en el Gambarte, una deuda que preocupa a la hinchada y al cuerpo técnico. “Nos está costando de local. La presión de la gente a veces juega en contra, porque quieren ganar de entrada. Pero la gente no toma decisiones dentro de la cancha, eso lo hacen los jugadores. Necesitamos tranquilidad para decidir mejor. Hoy revertimos la imagen en el segundo tiempo, pero tenemos que seguir trabajando para cambiar esta racha”, reconoció Ribonetto.

image El Indio Fernández, autor del gol del empate del Tomba. Ramiro Gómez

Reconocimiento al “Gato” Oldrá

La jornada también tuvo un condimento especial: la vuelta de Daniel Oldrá, ídolo e histórico del club, ahora como DT de Instituto. “Fue emocionante verlo. Es de la casa, un amigo y una persona a la que valoro mucho. Para él debe haber sido un partido muy especial”, dijo el alineador tombino.

El horizonte del Tomba

De cara a lo que viene, el DT dejó en claro cuál es el gran objetivo: “Queremos meternos entre los ocho mejores. No estamos lejos, el torneo está muy parejo. Vamos a ir partido a partido, y ahora nos toca San Lorenzo, donde vamos a salir a buscar la victoria”.