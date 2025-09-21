21 de septiembre de 2025 - 17:06

Liga Profesional: En una tarde cargada de emociones, Godoy Cruz empató ante Instituto

El Tomba igualó frente a la Gloria 1 a 1 en el Feliciano Gambarte, donde todavía no logra sumar un triunfo. En un partido que marcó el regreso del Gato Oldrá, pero como DT visitante.

El grito y desahogo del Indio Fernández en el inicio del complemento, quien puso el 1 a 1 definitivo.

 

Foto:

Ramiro Gómez
Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Godoy Cruz e Instituto empataron 1 a 1 en el estadio Feliciano Gambarte, en un duelo clave correspondiente a la novena fecha de la Zona B de la Liga Profesional. Con la urgencia de sumar, ambos equipos protagonizaron un partido intenso, con un tinte especial: el regreso de Daniel “Gato” Oldrá al Gambarte, esta vez como técnico rival.

El primer tiempo tuvo pocas emociones. La primera llegada clara fue para la visita tras un error defensivo del Tomba: Luna quedó mano a mano y asistió a Cordero, pero Petroli reaccionó a tiempo y desvió el remate al córner.

Por su parte, Godoy Cruz apenas insinuó peligro con un desborde de Altamira y un centro para Auzmendi, cuyo remate careció de potencia para incomodar a Manuel Roffo. Sin asociaciones ni precisión en la mitad de la cancha, al equipo de Ribonetto le costó proponer y terminó aguantando más de lo que jugó.

image
Cuando parecía que el entretiempo llegaría sin goles, Instituto golpeó: a los 43 minutos, un centro de Beltrán encontró la cabeza de Alex Luna, que anticipó a la defensa y puso el 1-0. El tanto se vivió con tensión en las tribunas, donde bajó el reclamo de los hinchas al equipo.

En el complemento, Ribonetto buscó reacción con los ingresos de Pol Fernández, Daniel Barrera y Martínez Dupuy. Los cambios le dieron otra dinámica al Expreso, que mostró más actitud y comenzó a disputar el partido en campo rival.

image
La recompensa no tardó en llegar: a los 4 minutos del segundo tiempo, el "Indio" Fernández conectó de cabeza y estampó el 1-1 para desatar el grito de alivio en el Gambarte. Desde entonces, Godoy Cruz se mostró más decidido, ganó duelos individuales y aunque no generó demasiadas situaciones claras, empujó con mayor convicción y mostró otra cara respecto a la primera mitad.

