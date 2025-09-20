20 de septiembre de 2025 - 19:06

Independiente Rivadavia rescató un valioso empate ante el líder en Santa Fe

Independiente Rivadavia igualó 2 a 2 ante Unión, en Santa Fe, en un partido vibrante. Arce anotó un gol y Centurión fue clave.

Con un gol del paraguayo, Alex Arce los Azules igualan en Santa Fe frente al puntero. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

En un verdadero partidazo, Independiente Rivadavia igualó 2 a 2 ante Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril. La Lepra se trajo un punto de oro ante el puntero del grupo, tras un encuentro intenso, con emociones, goles y un cierre vibrante.

El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo tras un contragolpe letal encabezado por Matías Fernández, una de las figuras del partido. El volante desbordó por derecha y envió un centro bajo buscando a Alex Arce. En su intento por despejar, Mauro Pittón terminó empujando el balón contra su propio arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969520937960611977?t=htyHFLHBNPno5JAE9p_msQ&s=08&partner=&hide_thread=false

A pesar del arranque favorable para los del Parque, el local comenzó a imponerse en el dominio territorial. Unión, que venía liderando la zona con autoridad, buscó romper la defensa leprosa a través del juego aéreo, pero se topó con una línea del fondo sólida, encabezada por Iván Villalba, Leonard Costa y Sheyko Studer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969519014058643773?t=8PYrYM5RsLYsSpcNC-44cw&s=08&partner=&hide_thread=false
image

Sin embargo, a los 38 minutos, tras un centro desde la izquierda, la pelota impactó en la mano de Amarfil dentro del área. El árbitro Pablo Echavarría revisó la jugada en el VAR y sancionó penal. Cristian Tarragona se hizo cargo de la ejecución y marcó el empate para el Tatengue.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969519670165119431?t=CZV6oamyGwY8HEqUz85Q8w&s=08&partner=&hide_thread=false

Ya en el complemento, el local salió decidido a llevarse el partido. Con una presión alta liderada por Pitón, Estigarribia y Tarragona, acorraló a la Lepra, que igualmente generó peligro de contra, especialmente con la velocidad de Brian Villa. En una de esas salidas rápidas, Fernández quedó mano a mano con el arquero pero no logró definir.

image
El paraguayo Alex Arce volvió al gol en Santa Fe.

Unión logró dar vuelta el resultado tras una jugada de pelota parada: un nuevo centro al área terminó en el segundo gol local tras un desafortunado desvío de Villalba, que convirtió en contra de su propio arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969519397229236718?t=PfNI4jhN-XqLCNV_0bAMFg&s=08&partner=&hide_thread=false

Lejos de rendirse, Independiente reaccionó rápidamente. A los 18 minutos, Villa desbordó por izquierda y lanzó un centro preciso para Alex Arce, quien definió con un lujo: un taco sutil ante la salida de Tagliamonte, para el 2 a 2 final.

En el cierre, Unión empujó con todo y generó varias ocasiones claras, pero se topó con una gran actuación del arquero Ezequiel Centurión, que respondió cada vez que fue exigido. También se destacaron Studer y Villalba, que se repusieron tras el infortunio y cerraron un partido sólido en defensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969519208309342279?t=OFnCc0vdkSYATTVNrIZYCQ&s=08&partner=&hide_thread=false

Con este resultado, Independiente Rivadavia se lleva un punto clave de una cancha difícil y ante un rival encumbrado. El próximo compromiso será el domingo en el estadio Bautista Gargantini, donde recibirá a Huracán.

Las probables

Unión de Santa Fe (2): Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco, Julián Palacios,) Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona DT: Leonardo Madelón.

Independiente Rivadavia (2): Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Ezequiel Bonifacio; Matías Fernandez, Tomas Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez; Sebastián Villa, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Goles: PT: 11' Pittón (U), en contra, 41' Tarragona (U) de penal. ST: 8' Villalba (I) en contra; 18´Arce (I).

Cambios: ST: 16' Augusto Solari por Palacios (U), Rafael Profini por Martínez (U), 20' Nicolás Retamar por Costa (I); 22' Mauricio Cardillo por Amarfil (I), 27' Nicolás Palavecino por Freagapane (U), 33' Pedro Souto por Gómez (I), Mauro Peinipil por Bonifacio (I), 40' Diego Díaz por Estigarribia (U).

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Pablo Echavarría

