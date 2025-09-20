Independiente Rivadavia rescató un valioso empate ante el líder en Santa Fe

Independiente Rivadavia igualó 2 a 2 ante Unión, en Santa Fe, en un partido vibrante. Arce anotó un gol y Centurión fue clave.

Con un gol del paraguayo, Alex Arce los Azules igualan en Santa Fe frente al puntero.

En un verdadero partidazo, Independiente Rivadavia igualó 2 a 2 ante Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril. La Lepra se trajo un punto de oro ante el puntero del grupo, tras un encuentro intenso, con emociones, goles y un cierre vibrante.

El equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo tras un contragolpe letal encabezado por Matías Fernández, una de las figuras del partido. El volante desbordó por derecha y envió un centro bajo buscando a Alex Arce. En su intento por despejar, Mauro Pittón terminó empujando el balón contra su propio arco.

A pesar del arranque favorable para los del Parque, el local comenzó a imponerse en el dominio territorial. Unión, que venía liderando la zona con autoridad, buscó romper la defensa leprosa a través del juego aéreo, pero se topó con una línea del fondo sólida, encabezada por Iván Villalba, Leonard Costa y Sheyko Studer.

Sin embargo, a los 38 minutos, tras un centro desde la izquierda, la pelota impactó en la mano de Amarfil dentro del área. El árbitro Pablo Echavarría revisó la jugada en el VAR y sancionó penal. Cristian Tarragona se hizo cargo de la ejecución y marcó el empate para el Tatengue.

Ya en el complemento, el local salió decidido a llevarse el partido. Con una presión alta liderada por Pitón, Estigarribia y Tarragona, acorraló a la Lepra, que igualmente generó peligro de contra, especialmente con la velocidad de Brian Villa. En una de esas salidas rápidas, Fernández quedó mano a mano con el arquero pero no logró definir.