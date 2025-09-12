12 de septiembre de 2025 - 23:35

Liga Profesional: Independiente Rivadavia perdió frente a Lanús

En La Fortaleza, el Granate le puso fin a la racha positiva de la Lepra mendocina y se impuso 1 a 0, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

En Granate se impone al conjunto Azul, con un gol de Walter Bou.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En La Fortaleza, el Granate se impuso 1 a 0 con gol de Walter Bou y cortó la buena racha de Independiente Rivadavia. Con este triunfo, el equipo de Mauricio Pellegrino sigue firme en los puestos de clasificación del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Lanús dio un paso clave en su lucha por meterse entre los ocho mejores del torneo. En un partido parejo, disputado y con pasajes de intensidad, superó por la mínima a la Lepra mendocina, que llegaba entonado tras dos triunfos consecutivos y con el envión de haber clasificado a semifinales de la Copa Argentina.

El único gol de la noche llegó a los 10 minutos del complemento, tras una gran jugada colectiva. Walter Bou inició una triangulación perfecta con Marcelino Moreno, quien pivoteó al borde del área y habilitó con precisión a Eduardo Salvio. El "Toto" entró por el costado izquierdo y lanzó un centro rasante que Bou conectó de zurda para vencer al arquero Jorge Carranza.

image
Lanus vs Independiente Rivadavia

La solidez del Granate

A partir del gol, Lanús creció en confianza y aprovechó los errores en la salida del conjunto mendocino, que sufrió con la presión alta ejercida por el local. La intensidad del mediocampo Granate, con buenas labores de Medina, Moreno, Salvio y el propio Bou, fue una de las claves del encuentro.

Pese a los intentos de Alfredo Berti por torcer la historia con los cambios, la Lepra no logró encontrar claridad en ataque. Solo generó una chance peligrosa en el segundo tiempo, pero no pudo quebrar la resistencia del arquero Losada.

En el cierre del partido, Lanús terminó con un hombre menos por la expulsión de Rodrigo Castillo, aunque supo sostener la ventaja con orden y solidez defensiva.

image
El goleador Granate, Walter Bou, retornó al gol.

Buen primer tiempo de Independiente, pero sin eficacia

El equipo mendocino había mostrado una versión competitiva en la primera mitad. Con buen manejo en el mediocampo y algunas sociedades interesantes, generó dos oportunidades claras para abrir el marcador. Ambas fueron protagonizadas por Matías Fernández: primero falló un cabezazo solo frente al arco tras un gran centro de Sebastián Villa, luego remató incómodo, tras otra asistencia del colombiano.

Lanús también tuvo lo suyo en esa etapa. A los 32 minutos, Toto Salvio quedó mano a mano con Centurión, que respondió con una gran tapada para sostener el 0-0 parcial.

El resultado marca un retroceso para Independiente Rivadavia, que venía en alza, y una recuperación importante para Lanús, que necesitaba volver al triunfo tras la dura derrota ante Vélez.

Con este resultado, el Granate se mantiene en puestos de playoffs, mientras que la Lepra buscará recuperarse en la próxima fecha frente a Unión, para seguir soñando con la clasificación.

Las Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno; Alexis Segovia, Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Mauricio Cardillo, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer; Luciano Gómez, Maximiliano Amarfil, Tomas Bottari, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Cambios: ST: 18' Ezequiel Bonifacio por Cardillo (I), Alex Arce por Osella (I),26' Nicolás Retamar por Fernández ((I), Leonel Bucca por Amarfil (I), 29' Dylan Aquino por Segovia (L), Rodrigo Castillo por Bou (L), 33' Alexis Canelo por Moreno (L), 34' Matías Bergara por Sartori (I), 43' Lautaro Acosta por Salvio (L), Gonzalo Pérez por Medina (L).

Gol: ST: 10' Bou (L).

Expulsado: ST: 40 Castillo (L).

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Lanús vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: minuto a minuto y estadísticas

