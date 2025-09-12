Cinco argentinos competirán en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Micaela Levaggi, Chiara Mainetti, Diego Lacamoire, Elián Larregina y Joaquín Gómez, son los atletas que representarán a la Argentina, en el 20º Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio. Las competencias se podrán ver en vivo por TyC Sports Play.

El Estadio Nacional de la capital japonesa volverá a vestirse de gala cuatro años después de unos Juegos Olímpicos sin público. Esta vez, con las tribunas colmadas, el 20° Campeonato Mundial de Atletismo reunirá a los mejores atletas del planeta desde hoy y hasta el 21 de septiembre en el estadio de Tokio. Y allí estará la delegación argentina, con cinco nombres que llegan tras destacadas actuaciones y con la ilusión intacta.

La marplatense Micaela Levaggi será la primera en competir: este sábado desde las 7.50 (hora argentina) largará en los 1.500 metros. Campeona sudamericana y reciente dueña del récord nacional (4m10s92), se mide con la élite mundial en una de las pruebas más exigentes del fondo.

image Elián Larregina, la gran figura del atletismo argentino en velocidad, competirá este domingo. Gentileza. Ese mismo día, Chiara Mainetti, reciente top 5 del historial argentino en maratón con 2h30m49 en Rotterdam, correrá la distancia madre desde las 19.30, en una edición que adelanta horarios por las altas temperaturas nocturnas en Tokio. La porteña llega con gran rodaje y un destacado registro en los 21K de Buenos Aires (1h12m01).

Por la noche del sábado, Diego Lacamoire se presentará en los 1.500 metros masculinos (21.35). El marplatense llega con la segunda mejor marca argentina de todos los tiempos (3m38s92) y buscará meterse entre los mejores, tras revalidar su título sudamericano en abril.

El domingo 14 será el turno de Elián Larregina, la gran figura del atletismo argentino en velocidad. Finalista olímpico en París y reciente dueño de una nueva plusmarca nacional en 400 metros (44s53), venció incluso al sudafricano Wayde van Niekerk en Madrid. Corre a las 6.35 y es una de las cartas más fuertes del equipo nacional.