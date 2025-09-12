Chelsea y los argentinos: Enzo Fernández se afirma, Alejandro Garnacho aún espera su debut

El Chelsea avanza firme en el arranque de la Premier League , y dentro de su proyecto deportivo, dos argentinos acaparan la atención: Enzo Fernández , cada vez más consolidado en el equipo, y Alejandro Garnacho , que aún espera su debut oficial. Ambos representan el presente y futuro albiceleste en Stamford Bridge , aunque sus realidades actuales son bien distintas.

En la previa del cruce ante Brentford (se enfrentan mañana), el entrenador Enzo Maresca habló del rendimiento de Fernández , quien ya dejó atrás la sanción que le impidió estar con la Selección Argentina en la última fecha FIFA . El DT italiano no escatimó elogios y reconoció el valor de la adaptación del ex River al fútbol inglés, un proceso que no fue sencillo: “Cuando llegás a la Premier desde otra liga, cuesta. Es muy diferente a cualquier otro campeonato”, explicó Maresca .

Sin embargo, el mediocampista argentino ha empezado a mostrar su mejor versión , especialmente en los últimos partidos, donde se lo vio más liberado, pisando el área y aportando en ataque. Maresca confirmó este cambio de rol: “Lo veo más como un volante ofensivo. Los números lo dicen: goles, asistencias… y ojalá siga así. ”

El Bichito y Gardelito hoy soy compañeros en el Chelsea, campeón del Mundial de Clubes.

Fernández, de 24 años, ya se anotó en la red ante Fulham y West Ham -uno de ellos de penal- y repartió una asistencia clave. Aunque en la temporada pasada ocupó posiciones más retrasadas, hoy Maresca lo utiliza con mayor libertad en el último tercio de la cancha, especialmente acompañado de Cole Palmer .

Del otro lado está Garnacho, que aún no debutó en Chelsea tras su conflictiva salida del Manchester United . Si bien el delantero fue transferido por una cifra cercana a los 46 millones de euros, Maresca fue claro: “No está al 100%”.

Enzo Fernández la rompió en Benfica y ahora lo hace en el Mundial (AP)

El joven extremo, que se nacionalizó argentino tras jugar en las juveniles de España, arrastra una pretemporada interrumpida: fue marginado por el DT portugués Rúben Amorim en el United y no participó en los amistosos ni en el Mundial de Clubes, lo que lo dejó sin ritmo de competencia.

“Está bien, pero necesita trabajo. Todavía no está listo”, dijo el técnico, que ya piensa en el debut en Champions League ante el Bayern Múnich, aunque no incluirá a Garnacho en la lista para ese partido.

El escenario ideal para su estreno sería el 20 de septiembre, ni más ni menos que ante el Manchester United, su ex club. Una oportunidad perfecta para empezar con el pie derecho y frente a los ojos de todo el mundo.

image Alejandro Garnacho junto a Enzo durante una de las prácticas. @ChelseaFC_Sp

Una banda muy disputada

El lugar de Garnacho no está asegurado. En su posición, el Chelsea cuenta con Pedro Neto, Jamie Binoe-Gittens, y por la banda derecha, donde también puede jugar, compiten Cole Palmer y el brasileño Estêvão. La competencia es fuerte y el argentino corre desde atrás.

Por ahora, Garnacho se concentra en entrenar y ponerse a tono. Su talento es indiscutible, pero la exigencia de la Premier no da margen de error.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChelseaFC_Sp/status/1966550578185621538?t=H7lhMejoPZ0ek6oiUw4LSw&s=08&partner=&hide_thread=false La magia de Enzo pic.twitter.com/qRMfEWo7El — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) September 12, 2025

Mientras tanto, el equipo londinense disfruta de un sólido inicio de temporada. Después de su consagración sorpresiva en el Mundial de Clubes, suma siete puntos sobre nueve en la Premier, y se ubica segundo en la tabla, solo por detrás del Liverpool.

Con un Enzo en alza y un Garnacho que promete, Chelsea parece tener en sus filas dos nombres que seguirán dando que hablar, tanto en Inglaterra como en la Selección Argentina.