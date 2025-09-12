12 de septiembre de 2025 - 14:13

Tenis: Francisco Cerúndolo ganó el segundo punto en la Copa Davis ante Países Bajos

La serie quedó 2 a 0 a favor de la selección argentina de tenis, porque en el primer juego ganó Tomás Echeverry.

Tenis. Francisco Cerúndolo sumó el segundo punto, para el equipo de Copa Davis que se mide con su similar de Países Bajos.

Por Gonzalo Tapia
TENIS. Francisco Cerúndolo disputa el segundo punto en juego, de la serie entre Países Bajos y Argentina

Tenis: Francisco Cerúndolo derrotó a Botic Van de Zandschulp y Argentina se puso 2 a 0.

Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis porteño Francisco Cerúndolo se despachó con un gran triunfo por 7/6 (4) y 6/1 ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp y se quedó con el segundo punto del 2 a 0 de Argentina frente a Países Bajos por la Copa Davis.

Tomás Etcheverry (64°) obtuvo un sólido triunfo ante Jesper de Jong (79°) y puso en ventaja a la Argentina en la serie ante Países Bajos, correspondiente a la segunda ronda de la fase clasificatoria de la Copa Davis.

El jugador platense jugó en un muy buen nivel para imponerse por 6-4 y 6-4 luego de una hora y 58 minutos de juego, para poner 1-0 en ventaja a la Argentina.

