Tenis: Francisco Cerúndolo ganó el segundo punto en la Copa Davis ante Países Bajos

La serie quedó 2 a 0 a favor de la selección argentina de tenis, porque en el primer juego ganó Tomás Echeverry.
El jugador de tenis porteño Francisco Cerúndolo se despachó con un gran triunfo por 7/6 (4) y 6/1 ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp y se quedó con el segundo punto del 2 a 0 de Argentina frente a Países Bajos por la Copa Davis.
Tomás Etcheverry (64°) obtuvo un sólido triunfo ante Jesper de Jong (79°) y puso en ventaja a la Argentina en la serie ante Países Bajos, correspondiente a la segunda ronda de la fase clasificatoria de la Copa Davis.
El jugador platense jugó en un muy buen nivel para imponerse por 6-4 y 6-4 luego de una hora y 58 minutos de juego, para poner 1-0 en ventaja a la Argentina.
La competencia seguirá este sábado con la disputa del doble.