Tenis: Francisco Cerúndolo derrotó a Botic Van de Zandschulp y Argentina se puso 2 a 0.

Continua la serie entre Países Bajos y Argentina. La raqueta número 1 del tenis nacional: Francisco Cerúndolo venció a Botic Van de Zandschulp por 7/6 (4) y 6/1.
Cuatro sets jugados, cuatro sets ganados. Cerúndolo hizo muy bien la tarea y Argentina quedó al borde de ganar la serie en Países Bajos.
Francisco Cerúndolo le ganó 7-6 (4) y 6-1 Botic Van de Zandschulp y le dio el segundo punto a los conducidos por Javier Frana en Groningen.
Una recuperación pelota a pelota, después de dos break points de Van de Zandschulp, para anotarse el 5-1 y encarar el final del match con ánimos triunfalistas.
Tarde oscura en el estadio naranja: doble quiebre para Cerúndolo y 4-1 en el segundo set.
El grito de Francisco Cerúndolo retumbó en el Martiniplaza: 3-1 en el segundo set. ¿Recta final del partido?
Quiebre vital
Cerúndolo y una importante ventaja de 2-1 en el arranque del segundo set ante Van de Zandschulp en Groningen.
Cerúndolo niveló las cosas en el segundo set
Al saque Van De Zandschulp 1-1. Argentina, 1-0 y set arriba en el segundo punto.
Van De Zandschulp sacó adelante un game cerrado
El tenista neerlandés mantuvo y está 1-0 arriba en el segundo set. Cerúndolo se adueñó del primero por 7-6.
Cerúndolo adelanta a Argentina!
En un set complicadísimo, Francisco se quedó con el tiebreak por 7/4 ante Van De Zandschulp en el segundo punto.
Habemus tiebreak
Van de Zandschulp estiró la definición del primer set hasta el desempate: 6-6.
Recta final
Incluso con peores números que su rival, Cerúndolo tiene la ventaja de 6-5 ante Van de Zandschulp en el primer set del punto 2 en Groningen. El boleto a las Finales de Bolonia en juego.
Como al principio
Van de Zandschulp no pudo sellar el primer set y Cerúndolo recuperó terreno: 5-5.
8 al hilo
Ahora el que falló fue Cerúndolo y Van de Zandschulp no paró de acertar para sacar con ventaja de 5-4 por el primer set.
Al rescate
Funcionó el servicio de Van de Zandschulp y paridad de 4-4 en una zona "caliente" del primer set ante Cerúndolo.
Errático Van de Zandschulp
Feo pasaje del neerlandés que no logra meter al público en partido. Ventaja de 4-3 para Cerúndolo.
Respira aliviado
Innumerables errores de ambos lados hasta que Cerúndolo logró la paridad: 3-3 vs. Van de Zandschulp.
Perder el dominio
Difícil turno de servicio de Cerúndolo: 3-2 saca Van de Zandschulp y se juega en el Martiniplaza de Groningen.
Todo vuelve a "Fojas cero"
Cerúndolo recupera el break y saca 2-2 en el primer set ante Van de Zandschulp. Argentina lidera 1-0 la serie en Países Bajos.
Game pesadilla
Paul Haarhuis y el team naranja festejan el break de Botic Van de Zandschulp ante Francisco Cerúndolo: 2-1.
Países Bajos se anota en el juego dos.
Van de Zandschulp hace su parte y emparda el marcador en la génesis del match ante Cerúndolo: 1-1 en Groningen.
Al servicio Cerúndolo
Se juega el punto 2 en Groningen: 1-0 Argentina en la serie y en el primer set del match vs. Van de Zandschulp.
Es el turno de Francisco Cerúndolo
Duelo clave contra Botic Van de Zandschulp en el segundo turno de la serie entre neerlandeses y argentinos por los Qualifiers de Copa Davis.