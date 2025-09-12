Tenis: Francisco Cerúndolo derrotó a Botic Van de Zandschulp y Argentina se puso 2 a 0.

Tenis: Argentina logró su primer punto en la serie frente a Países Bajos

Tenis: Tomás Echeverry conquistó un sólido tirunfo y puso en ventaja a la Argentina en Copa Davis

Cuatro sets jugados, cuatro sets ganados. Cerúndolo hizo muy bien la tarea y Argentina quedó al borde de ganar la serie en Países Bajos.

Francisco Cerúndolo le ganó 7-6 (4) y 6-1 Botic Van de Zandschulp y le dio el segundo punto a los conducidos por Javier Frana en Groningen.

Una recuperación pelota a pelota, después de dos break points de Van de Zandschulp, para anotarse el 5-1 y encarar el final del match con ánimos triunfalistas.

Tarde oscura en el estadio naranja: doble quiebre para Cerúndolo y 4-1 en el segundo set.

Luz de ventaja

El grito de Francisco Cerúndolo retumbó en el Martiniplaza: 3-1 en el segundo set. ¿Recta final del partido?

Quiebre vital

Cerúndolo y una importante ventaja de 2-1 en el arranque del segundo set ante Van de Zandschulp en Groningen.

Cerúndolo niveló las cosas en el segundo set

Al saque Van De Zandschulp 1-1. Argentina, 1-0 y set arriba en el segundo punto.

Van De Zandschulp sacó adelante un game cerrado

El tenista neerlandés mantuvo y está 1-0 arriba en el segundo set. Cerúndolo se adueñó del primero por 7-6.

Cerúndolo adelanta a Argentina!

En un set complicadísimo, Francisco se quedó con el tiebreak por 7/4 ante Van De Zandschulp en el segundo punto.

Habemus tiebreak

Van de Zandschulp estiró la definición del primer set hasta el desempate: 6-6.

Recta final

Incluso con peores números que su rival, Cerúndolo tiene la ventaja de 6-5 ante Van de Zandschulp en el primer set del punto 2 en Groningen. El boleto a las Finales de Bolonia en juego.

Como al principio

Van de Zandschulp no pudo sellar el primer set y Cerúndolo recuperó terreno: 5-5.

8 al hilo

Ahora el que falló fue Cerúndolo y Van de Zandschulp no paró de acertar para sacar con ventaja de 5-4 por el primer set.

Al rescate

Funcionó el servicio de Van de Zandschulp y paridad de 4-4 en una zona "caliente" del primer set ante Cerúndolo.

Errático Van de Zandschulp

Feo pasaje del neerlandés que no logra meter al público en partido. Ventaja de 4-3 para Cerúndolo.

Respira aliviado

Innumerables errores de ambos lados hasta que Cerúndolo logró la paridad: 3-3 vs. Van de Zandschulp.

Perder el dominio

Difícil turno de servicio de Cerúndolo: 3-2 saca Van de Zandschulp y se juega en el Martiniplaza de Groningen.

Todo vuelve a "Fojas cero"

Cerúndolo recupera el break y saca 2-2 en el primer set ante Van de Zandschulp. Argentina lidera 1-0 la serie en Países Bajos.

Game pesadilla

Paul Haarhuis y el team naranja festejan el break de Botic Van de Zandschulp ante Francisco Cerúndolo: 2-1.

Países Bajos se anota en el juego dos.

Van de Zandschulp hace su parte y emparda el marcador en la génesis del match ante Cerúndolo: 1-1 en Groningen.

Al servicio Cerúndolo

Se juega el punto 2 en Groningen: 1-0 Argentina en la serie y en el primer set del match vs. Van de Zandschulp.

Es el turno de Francisco Cerúndolo

Duelo clave contra Botic Van de Zandschulp en el segundo turno de la serie entre neerlandeses y argentinos por los Qualifiers de Copa Davis.