12 de septiembre de 2025 - 12:13

Tenis: Francisco Cerúndolo derrotó a Botic Van de Zandschulp y Argentina se puso 2 a 0.

Continua la serie entre Países Bajos y Argentina. La raqueta número 1 del tenis nacional: Francisco Cerúndolo venció a Botic Van de Zandschulp por 7/6 (4) y 6/1.

TENIS. Francisco Cerúndolo disputa el segundo punto en juego, de la serie entre Países Bajos y Argentina

TENIS. Francisco Cerúndolo disputa el segundo punto en juego, de la serie entre Países Bajos y Argentina

Foto:

Gentileza.
cerundolito francis
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Tenis. Tomás Echeverry ganó el primer punto para el seleccionado nacional de tenis

Tenis: Tomás Echeverry conquistó un sólido tirunfo y puso en ventaja a la Argentina en Copa Davis

Por Gonzalo Tapia
Tenis. El jugador Tomas Echeverry de Argentina

Tenis: Argentina logró su primer punto en la serie frente a Países Bajos

Por Gonzalo Tapia

Mejor, imposible

Cuatro sets jugados, cuatro sets ganados. Cerúndolo hizo muy bien la tarea y Argentina quedó al borde de ganar la serie en Países Bajos.

Argentina 2-0 Países Bajos

Francisco Cerúndolo le ganó 7-6 (4) y 6-1 Botic Van de Zandschulp y le dio el segundo punto a los conducidos por Javier Frana en Groningen.

Cerúndolo al poder

Una recuperación pelota a pelota, después de dos break points de Van de Zandschulp, para anotarse el 5-1 y encarar el final del match con ánimos triunfalistas.

Se complicó Van de Zandschulp

Tarde oscura en el estadio naranja: doble quiebre para Cerúndolo y 4-1 en el segundo set.

Luz de ventaja

El grito de Francisco Cerúndolo retumbó en el Martiniplaza: 3-1 en el segundo set. ¿Recta final del partido?

Quiebre vital

Cerúndolo y una importante ventaja de 2-1 en el arranque del segundo set ante Van de Zandschulp en Groningen.

Cerúndolo niveló las cosas en el segundo set

Al saque Van De Zandschulp 1-1. Argentina, 1-0 y set arriba en el segundo punto.

Van De Zandschulp sacó adelante un game cerrado

El tenista neerlandés mantuvo y está 1-0 arriba en el segundo set. Cerúndolo se adueñó del primero por 7-6.

Cerúndolo adelanta a Argentina!

En un set complicadísimo, Francisco se quedó con el tiebreak por 7/4 ante Van De Zandschulp en el segundo punto.

Habemus tiebreak

Van de Zandschulp estiró la definición del primer set hasta el desempate: 6-6.

Recta final

Incluso con peores números que su rival, Cerúndolo tiene la ventaja de 6-5 ante Van de Zandschulp en el primer set del punto 2 en Groningen. El boleto a las Finales de Bolonia en juego.

Como al principio

Van de Zandschulp no pudo sellar el primer set y Cerúndolo recuperó terreno: 5-5.

8 al hilo

Ahora el que falló fue Cerúndolo y Van de Zandschulp no paró de acertar para sacar con ventaja de 5-4 por el primer set.

Al rescate

Funcionó el servicio de Van de Zandschulp y paridad de 4-4 en una zona "caliente" del primer set ante Cerúndolo.

Errático Van de Zandschulp

Feo pasaje del neerlandés que no logra meter al público en partido. Ventaja de 4-3 para Cerúndolo.

Respira aliviado

Innumerables errores de ambos lados hasta que Cerúndolo logró la paridad: 3-3 vs. Van de Zandschulp.

Perder el dominio

Difícil turno de servicio de Cerúndolo: 3-2 saca Van de Zandschulp y se juega en el Martiniplaza de Groningen.

Todo vuelve a "Fojas cero"

Cerúndolo recupera el break y saca 2-2 en el primer set ante Van de Zandschulp. Argentina lidera 1-0 la serie en Países Bajos.

Game pesadilla

Paul Haarhuis y el team naranja festejan el break de Botic Van de Zandschulp ante Francisco Cerúndolo: 2-1.

Países Bajos se anota en el juego dos.

Van de Zandschulp hace su parte y emparda el marcador en la génesis del match ante Cerúndolo: 1-1 en Groningen.

Al servicio Cerúndolo

Se juega el punto 2 en Groningen: 1-0 Argentina en la serie y en el primer set del match vs. Van de Zandschulp.

Es el turno de Francisco Cerúndolo

Duelo clave contra Botic Van de Zandschulp en el segundo turno de la serie entre neerlandeses y argentinos por los Qualifiers de Copa Davis.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

TENIS. El equipo argentino de Copa Davis choca con Países Bajos en Groningen buscando un lugar en las finales de Bolonia. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry serán los singlistas en el primer día de competencia.

Tenis: Argentina va por las finales de Copa Davis ante Países Bajos, todos los juegos y TV

Por Redacción Deportes
Se sumó Horacio Zeballos, y ahora Argentina tiene plantel completo

Copa Davis: Argentina ya entrena con plantel completo pensando en Países Bajos

Por Emanuel Cenci
Alcaraz vs Sinner: a qué hora juegan hoy por el título y el número 1 del mundo.

Alcaraz vs Sinner: a qué hora juegan hoy por el título y el número 1 del mundo

Por Redacción Deportes
Horacio Zeballos y Marcel Granollers, campeones del US Open

Horacio Zeballos ganó en el dobles y es campeón del US Open

Por Redacción Deportes