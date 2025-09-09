Copa Davis: Argentina ya entrena con plantel completo pensando en Países Bajos

La Selección Argentina de Tenis recibió este miércoles a su último integrante, el campeón de dobles en el US Open Horacio Zeballos , y comenzó a enfocarse al 100% en el desafío por Copa Davis ante Países Bajos. Este jueves será el sorteo de los duelos de la segunda ronda.

El elenco nacional continúa trabajando en Groningen, Países Bajos . Allí hará base durante lo que resta de la semana, esperando con ansias el choque ante el duro conjunto local en la búsqueda de clasificar a los cuartos de final del certamen.

Zeballos, que recientemente se consagró campeón en la modalidad de dobles en el US Open junto a Granollers , recibió la cálida recepción de sus compañeros Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, y Andrés Molteni; y del cuerpo técnico encabezado por Javier Frana.

El flamante ganador en Nueva York habló en su llegada con TyC Sports, y aseguró: “Estoy muy contento, tenía muchas ganas de llegar. Ahora tengo la cabeza en aportar mi punto y tratar de que Argentina gane la serie ”.

Luego, el doblista argentino confesó que disfruta de la competencia, pero también de lo que significa compartir momentos con sus compañeros. “ Me encanta esta competencia, se comparte un ambiente muy lindo con los chicos que ves en cada torneo, pero con los que no podes compartir tanto”, lanzó.

Finalmente, se tomó el tiempo para analizar a Sander Arends y Sem Verbeek, la pareja rival del próximo fin de semana: “Ellos siempre fueron un conjunto fuerte, tienen esa cultura de jugar dobles. Es una pareja peligrosa, que no suelen jugar juntos, pero tiene buenos rankings. Va a ser un partido difícil. En la Davis todo es más parejo", contó.

La agenda de Argentina en la Copa Davis:

image La Albiceleste afronta una nueva ronda de la Copa Davis AAT

Las próximas horas serán claves para el entrenador Javier Frana, que este miércoles afrontará la segunda y última jornada de entrenamientos en doble turno con plantel completo (la primera ocurrió este martes). Esa pequeña ventana de tiempo tendrá que ser suficiente para el equipo, que el jueves vivirá el sorteo de los partidos correspondientes a la serie con Países Bajos.

La confirmación del orden de los partidos será a las 7 horas de nuestro país, y servirá para afinar los últimos detalles. El viernes 12 y el sábado 13 desde las 9 horas en adelante, Argentina intentará dar el golpe en tierras extranjeras.