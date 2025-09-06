Horacio Zeballos ganó en el dobles y es campeón del US Open

El tenis argentino volvió a celebrar en lo más alto del circuito mundial luego de que Horacio Zeballos , junto al español Marcel Granollers, se consagró campeón del US Open en dobles masculinos. Por otra parte, Gustavo Fernández festejó en la modalidad reducida al vencer junto al japonés Oda, que casualmente lo superó en singles.

El festejo se dio tras vencer a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6(4) y 7-5 en 2 horas y 24 minutos. La dupla hispanoargentina remontó el primer set y salvó tres puntos de campeonato en el segundo parcial, para terminar sellando una victoria cargada de emoción.

Con esta conquista, Zeballos y Granollers suman su segundo título de Grand Slam , después de haber ganado Roland Garros en 2025 frente a los mismos rivales. La pareja, formada en 2019, había perdido tres finales grandes, pero este año lograron transformar la experiencia en gloria al conquistar París y Nueva York en la misma temporada.

La final en el Arthur Ashe estuvo marcada por la tensión, ya que los británicos tuvieron todo para liquidarlo cuando ganaban 5-4 y contaban con tres puntos de partido . Sin embargo, Zeballos y Granollers se aferraron a la ilusión, levantaron las pelotas de campeonato y, en el game siguiente, quebraron para tomar ventaja definitiva.

“ Es increíble estar aquí, no puedo creer que hayamos ganado el Abierto de Estados Unidos ”, expresó Zeballos conmovido tras recibir el trofeo. Granollers, por su parte, destacó la unión y la perseverancia que los llevó a lo más alto.

Gustavo Fernández no pudo en singles, pero sí en dobles:

image

Por otro lado, el cordobés Gustavo Fernández (4º del ranking mundial) rozó la gloria en Nueva York, pero se quedó a las puertas de conquistar el único Grand Slam que le falta en su carrera.

El Lobito dispuso de cuatro match points ante el japonés Tokito Oda, número uno del mundo, pero no logró concretarlos yterminó cayendo por 6-2, 3-6 y 7-6 (13-11 en el super-tiebreak).

Sin embargo, si pudo festejar en el dobles, casualmente con quién perdió en el singles, que es su dupla. Junto con Oda, venció a los británicos Alfie Hewett y Gordon Reid por 6-1, 2-6 y 10-6 y festejó.