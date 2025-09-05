5 de septiembre de 2025 - 19:03

Tenis: el argentino Gustavo Fernández está en la final del US Open y sueña con hacer historia

Fernández logró alcanzar la final del US Open tras superar a Alfie Hewett, por 6-7 (4), 6-1 y 7-5. Ahora buscará un récord personal en Grand Slam.

Gustavo Fernández a la final del US Open

Gustavo Fernández a la final del US Open

Foto:

AAT
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Gustavo Fernández sigue dando pelea, y dejando bien en alto la bandera de Argentina en el deporte mundial. El cordobés tuvo una gran tarde y superó al número 2 del mundo Alfie Hewett en Flushing Meadows, para quedar a un paso de consagrarse en el US Open.

Leé además

Karolina Muchova se quebró durante el partido por la presencia de su exnovio en la cancha.  

El pánico de una tenista en el US Open: lo que vio en la tribuna la hizo romper en llanto

Por Redacción Deportes
Un video viral muestra a Piotr Szczerek , reconocido CEO polaco, quitándole una gorra firmada a un niño, convirtiéndose en “el hombre más odiado de internet”.

"El hombre más odiado de internet": quién es el CEO que le robó una gorra a un niño en el US Open

Por Redacción Mundo

La historia empezó complicada para el argentino, tras perder el desempate de un primer set muy parejo y disputado. Sin embargo, lo que parecía ser el comienzo de una jornada cuesta arriba, rápidamente mejoró.

Gustavo Fernández remontó y está en la final del US Open:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/albicelesteilu/status/1964038083889799577&partner=&hide_thread=false

Fernández, que actualmente ocupa el cuarto puesto del ranking mundial del tenis adaptado, sacó a relucir toda su potencia y sabiduría para quedarse con el segundo set de forma clarísima: 6-1. Luego, batalló más de la cuenta pero pudo cerrar el definitivo por 7-5, tras empezarlo abajo 3 a 0.

De esta forma, ya se prepara para enfrentar en la gran final al japonés Tokito Oda, el mejor jugador de tenis adaptado de la actualidad. Se trata de una oportunidad histórica para el argentino, que busca salir campeón para lograr el récord de contar con al menos un título en cada uno de los cuatro torneos de Grand Slam.

En ese sentido, las vitrinas de Gustavo ya tienen dos títulos en Australian Open (2017 y 2019), dos en Roland Garros (2016 y 2019), y uno en Wimbledon, obtenido en 2019. Sólo le falta el US Open para darle el broche de oro a una carrera excepcional.

En declaraciones luego del partido, brindadas a Mundo Tenis Arg, Fernández se mostró feliz por arribar a la definición, y aseguró que tratará de enfocarse para poder quedarse con el triunfo. “Es una cosa de locos, no tengo mucho para decir ahora. No lo puedo creer. Estoy contento. Ahora, a pensar en mañana, pero en algún momento, quiero digerir esto que es muy importante para mi”, expresó con visible emoción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Carlos Alcaraz le ganó a Lehecka, extendió su buena racha y se metió en la semifinal del US Open.

Tenis: Carlos Alcaraz le ganó a Lehecka y se metió en la semifinal del US Open

Por Redacción Deportes
Las repercusiones de la gorra robada en el US Open: el mensaje del millonario y el final feliz.

El millonario que le robó la gorra a un nene en el US Open publicó un polémico mensaje y el karma apareció

Por Redacción Deportes
Un espectador le robó el regalo de un tenista a un niño en el US Open

US Open: un espectador le robó a un niño el regalo de un tenista y causó indignación

Por Redacción Deportes
Francisco Cerúndolo cayó y quedó afuera del US Open

Francisco Cerúndolo perdió sorpresivamente ante el tenista 435 del mundo

Por Redacción Deportes