Tenis: el argentino Gustavo Fernández está en la final del US Open y sueña con hacer historia

Fernández logró alcanzar la final del US Open tras superar a Alfie Hewett, por 6-7 (4), 6-1 y 7-5. Ahora buscará un récord personal en Grand Slam.

Gustavo Fernández sigue dando pelea, y dejando bien en alto la bandera de Argentina en el deporte mundial. El cordobés tuvo una gran tarde y superó al número 2 del mundo Alfie Hewett en Flushing Meadows, para quedar a un paso de consagrarse en el US Open.

La historia empezó complicada para el argentino, tras perder el desempate de un primer set muy parejo y disputado. Sin embargo, lo que parecía ser el comienzo de una jornada cuesta arriba, rápidamente mejoró.

GUSTAVO FERNÁNDEZ LE GANÓ AL N°2 DEL MUNDO Y ES FINALISTA DEL #USOpen.



El Lobito levantó un ¡0-3! en el último set, para ganar y cortar una racha de 7 derrotas ante el británico.



Jugará su UNDÉCIMA FINAL de Grand Slam en singles. pic.twitter.com/FGl3j0x8lU — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) September 5, 2025 Fernández, que actualmente ocupa el cuarto puesto del ranking mundial del tenis adaptado, sacó a relucir toda su potencia y sabiduría para quedarse con el segundo set de forma clarísima: 6-1. Luego, batalló más de la cuenta pero pudo cerrar el definitivo por 7-5, tras empezarlo abajo 3 a 0.

De esta forma, ya se prepara para enfrentar en la gran final al japonés Tokito Oda, el mejor jugador de tenis adaptado de la actualidad. Se trata de una oportunidad histórica para el argentino, que busca salir campeón para lograr el récord de contar con al menos un título en cada uno de los cuatro torneos de Grand Slam.

En ese sentido, las vitrinas de Gustavo ya tienen dos títulos en Australian Open (2017 y 2019), dos en Roland Garros (2016 y 2019), y uno en Wimbledon, obtenido en 2019. Sólo le falta el US Open para darle el broche de oro a una carrera excepcional.