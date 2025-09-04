4 de septiembre de 2025 - 17:55

El pánico de una tenista en el US Open: lo que vio en la tribuna la hizo romper en llanto

Karolina Muchova frenó el encuentro al notar algo perturbador en las gradas. Tras el tenso momento, continúo el partido y obtuvo la victoria.

Karolina Muchova se quebró durante el partido por la presencia de su exnovio en la cancha. &nbsp;

La tenista Karolina Muchova vivió un momento de angustia durante su partido en el US Open, cuando advirtió la presencia de su expareja “acosador” en las tribunas. La escena ocurrió en la segunda ronda del torneo y desató un episodio de tensión que la llevó a quebrarse en lágrimas frente al público.

El hecho se dio en su enfrentamiento contra Sorana Cîrstea, al que finalmente venció en tres sets. Sin embargo, el desarrollo del encuentro quedó marcado por el impacto emocional que sufrió al notar entre los espectadores a la persona que la acosaba, lo que afectó visiblemente su concentración.

Sus reacciones no pasaron desapercibidas para la jueza de silla, que incluso le consultó si estaba en condiciones de seguir jugando. Más tarde, Muchova explicó ante la prensa qué había sucedido.

"No es sobre tenis, así que no me gusta hablar de eso. Pero mi exnovio, que a veces aparece en lugares donde no debería estar y donde yo estoy, se sentó frente a mi banco", relató.

“Me asusté un poco”, admitió, aunque aclaró que logró recuperar el control. “Le pedí si podía irse. No lo hizo, pero después se fue. En ese momento me costó concentrarme en el tenis”, relató.

Otra tenista en la misma situación

Este tipo de situaciones no son aisladas en el circuito femenino. Días atrás, Emma Raducanu había denunciado hechos similares, al notar la presencia de su presunto acosador. Esto generó que la joven se escondiera detrás de la silla de la jueza para evitar verlo.

Ante estos casos, la WTA reforzó las medidas de seguridad para proteger a las jugadoras durante los torneos.

