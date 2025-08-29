US Open: un espectador le robó a un niño el regalo de un tenista y causó indignación

El US Open marca el cierre de una temporada en la que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han sido los grandes protagonistas, repartiéndose los títulos de Australian Open, Wimbledon y Roland Garros.

Sin embargo, más allá de este dominio, otros jugadores aspiran a ganarse un lugar entre los mejores, y en las pistas duras de Flushing Meadows se vivió un hecho insólito tras la destacada victoria del polaco Kamil Majchrzak en la segunda ronda, al vencer al noveno cabeza de serie, Karen Khachanov.

Tras el encuentro, el número 76 del ranking ATP quiso compartir su alegría con el público. El jugador de 29 años comenzó a firmar autógrafos entre los presentes, y uno de los momentos más comentados ocurrió con un niño que le acercó una pelota para que se la firmara.

Luego de complacer a otro aficionado, Majchrzak intentó regalar su gorra al pequeño , pero un espectador cercano se adelantó y se la arrebató, guardándola rápidamente en una bolsa.

Este gesto generó una ola de reacciones negativas en redes sociales y el incidente se volvió viral. Según publicó The Sun, el menor pareció increpar al hombre con un “¿qué estás haciendo?“, incrédulo ante lo ocurrido. También se le escuchó preguntar si el tenista tenía otra prenda, pero Majchrzak abandonó el lugar sin notar el incidente.

Así le roba este sujeto a un niño la gorra que el tenista polaco, Kamil Majchrzak le regaló, en un partido del US Open pic.twitter.com/oThcihMV2h

El mismo diario recopiló varios comentarios que criticaban con dureza al individuo que se quedó con la gorra, calificando su accionar de “repugnante”, “irrespetuoso” y tildándolo de “idiota”. Otro usuario opinó: “Ojalá Kamil se hubiera dado cuenta y lo hubiera reprendido por ello”. Por su parte, ESPN también condenó el episodio, al describirlo como una “indignante actitud”.

Poco después, el video llegó hasta el propio Majchrzak, quien lo compartió en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 24.000 personas, acompañado del mensaje: “Después del partido, no registré que mi gorra no llegó al chico. Tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para eso”.

Además, lanzó un pedido público: “Hola chicos, ¿podrían ayudarme a encontrar al niño de mi partido? Si eres tú (o tus padres ven esto), por favor envíame un mensaje directo“.

Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak logró contactar al niño para obsequiarle una gorra.

La respuesta no tardó en llegar. En una historia posterior, el polaco confirmó el final feliz del episodio: “Estoy impresionado por el poder de internet. ¡Lo conseguimos! Todo bien ahora“.

Con este asunto resuelto, Majchrzak ya puede concentrarse por completo en su próximo desafío: el duelo del sábado por la tercera ronda frente al suizo Leandro Riedi, actual número 435 del ranking. Proveniente de la clasificación, Riedi sorprendió al eliminar al argentino Francisco Cerúndolo, remontando una desventaja de dos sets.