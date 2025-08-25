Deconsontrol en el US Open: un fotógrafo entró por error a la pista y Daniil Medvedev se enfureció con el juez

El US Open vivió una de sus noches más caóticas. Daniil Medvedev, campeón en 2021, protagonizó un momento insólito ante Benjamin Bonzi que terminó con un batacazo histórico: el francés ganó el partido más importante de su carrera por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4.

El encuentro tuvo una secuencia de máxima tensión en el tercer set, cuando Bonzi servía con match point. Tras fallar el primer saque, un fotógrafo ingresó por error a la pista creyendo que el partido había terminado. El juez de silla, Greg Allensworth, ordenó repetir el primer servicio y Medvedev reaccionó de la peor manera.

“¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?” , le gritó el ruso al umpire, al que acusó de favorecer a Bonzi para que el partido se definiera rápido.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve. The umpire gave Bonzi a 1st serve. Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre

Incluso recordó a viva voz las críticas del estadounidense Reilly Opelka, que tiempo atrás había catalogado a Allensworth como “ el peor juez de la ATP ”.

La tensión derivó en una interrupción de seis minutos, con el público coreando “ segundo saque, segundo saque ” y abucheando al juez.

Bonzi perdió la oportunidad de cerrar el partido y Medvedev, levantó el set en el tie-break. El ruso se llevó también el cuarto parcial y todo parecía indicar una remontada épica.

Pero la historia dio un giro en el quinto set. Bonzi pidió un tiempo médico, recuperó un quiebre que parecía decisivo y selló el triunfo tras 3 horas y 45 minutos.

La frustración de Medvedev fue total: destrozó su raqueta en el banco y, ya más calmo, reconoció en conferencia que espera una “fuerte multa”, aunque se permitió cierta ironía.

GzLQTRdbgAA60K0 TENIS. Caos en el US Open: un fotógrafo entró por error a la cancha y Medvedev se enfureció con el juez. Gentileza.

“Fue divertido de ver. Estoy jugando mal y en los momentos importantes, peor. Solo necesito mejorar y lo intentaré el próximo año”, explicó el ruso.

Bonzi, emocionado, resumió lo vivido: “Era un ambiente salvaje. Intenté mantenerme tranquilo, pero no fue fácil. Dejé todo mi corazón en la pista”.

Según informó The Athletic, al fotógrafo que desató el caos le retiraron las credenciales y fue expulsado del estadio.