Deconsontrol en el US Open: un fotógrafo entró por error a la pista y Daniil Medvedev se enfureció con el juez

US OPEN. Daniil Medvedev quedó eliminado del último Grand Slam del año en un partido vibrante ante Benjamin Bonzi. Videos.

TENIS. Caos en el US Open: un fotógrafo entró por error a la cancha y Medvedev se enfureció con el juez.

TENIS. Caos en el US Open: un fotógrafo entró por error a la cancha y Medvedev se enfureció con el juez. 

El US Open vivió una de sus noches más caóticas. Daniil Medvedev, campeón en 2021, protagonizó un momento insólito ante Benjamin Bonzi que terminó con un batacazo histórico: el francés ganó el partido más importante de su carrera por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4.

El encuentro tuvo una secuencia de máxima tensión en el tercer set, cuando Bonzi servía con match point. Tras fallar el primer saque, un fotógrafo ingresó por error a la pista creyendo que el partido había terminado. El juez de silla, Greg Allensworth, ordenó repetir el primer servicio y Medvedev reaccionó de la peor manera.

“¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?”, le gritó el ruso al umpire, al que acusó de favorecer a Bonzi para que el partido se definiera rápido.

Incluso recordó a viva voz las críticas del estadounidense Reilly Opelka, que tiempo atrás había catalogado a Allensworth como “el peor juez de la ATP”.

Medvedev estalló contra el juez, destrozó su raqueta y Bonzi logró la victoria más grande de su carrera

La tensión derivó en una interrupción de seis minutos, con el público coreando “segundo saque, segundo saque” y abucheando al juez.

Bonzi perdió la oportunidad de cerrar el partido y Medvedev, levantó el set en el tie-break. El ruso se llevó también el cuarto parcial y todo parecía indicar una remontada épica.

Pero la historia dio un giro en el quinto set. Bonzi pidió un tiempo médico, recuperó un quiebre que parecía decisivo y selló el triunfo tras 3 horas y 45 minutos.

La frustración de Medvedev fue total: destrozó su raqueta en el banco y, ya más calmo, reconoció en conferencia que espera una “fuerte multa”, aunque se permitió cierta ironía.

TENIS. Caos en el US Open: un fotógrafo entró por error a la cancha y Medvedev se enfureció con el juez.

TENIS. Caos en el US Open: un fotógrafo entró por error a la cancha y Medvedev se enfureció con el juez.

Fue divertido de ver. Estoy jugando mal y en los momentos importantes, peor. Solo necesito mejorar y lo intentaré el próximo año”, explicó el ruso.

Bonzi, emocionado, resumió lo vivido: “Era un ambiente salvaje. Intenté mantenerme tranquilo, pero no fue fácil. Dejé todo mi corazón en la pista”.

Según informó The Athletic, al fotógrafo que desató el caos le retiraron las credenciales y fue expulsado del estadio.

