Un holandés que es una máquina jugando al tenis pasó a la gran final de un importante torneo

Se trata del jugador de tenis Botic Van de Zandschulp, que ganó dos partidos en un día, en el ATP de Winston Salem, algo que no es muy común en este deporte

Tenis. Lo quiero para mi equipo el hombre de Países Bajos: Botic Van de Zandschulp ganó dos partidos en un mismo día.

Tenis. "Lo quiero para mi equipo" el hombre de Países Bajos: Botic Van de Zandschulp ganó dos partidos en un mismo día.

El jugador de tenis Botic Van de Zandschulp

El jugador de tenis Botic Van de Zandschulp

El jugador de tenis de los Países Bajos: Botic Van de Zandschulp (92°) derrotó al chino Yunchaokete Bu (76°) y al francés Giovanni Mpetshi Perricard (39°) en el día de hoy y se clasificó a la final del ATP 250 de Winston Salem, en Estados Unidos.

Así, el neerlandés, que venció al español Carlos Alcaraz (2°) y al serbio Novak Djokovic (7°) en los últimos doce meses, se medirá en la final con el húngaro Marton Fucsovics (94°).

En consecuencia, Van de Zandschulp festejó dos veces en la jornada del viernes del ATP 250 de Winston Salem y se clasificó a la final.

En el mismo, Van de Zandschulp volvió a jugar en buen nivel, quebró en tres oportunidades y, en su tercer match point, se quedó con el partido con un buen passing shot cruzado de derecha, que Bu no pudo devolver más allá de la red.

¿Para el Guinness?

Luego de su primer partido, el neerlandés tuvo dos horas y media de descanso y tuvo que volver a la cancha central de Winston Salem, un torneo particular por disputarse en las instalaciones de una universidad, para enfrentarse a Giovanni Mpetshi Perricard, uno de los mejores sacadores del circuito.

Haciendo un buen partido, gestionándolo con inteligencia ante la potencia al servicio de su oponente. Van de Zandschulp pudo aprovechar su único break point del primer set para quebrar y ponerse en ventaja por 3-2. Cinco games más tarde, el tenista de 29 años se quedó con el primer parcial en su primer y único punto de set, para acercarse a un set de la hazaña.

En el segundo set, el nacido en los Países Bajos se pudo reponer a perder el servicio en su tercer juego con el saque, consiguió dos quiebres consecutivos en el noveno y undécimo juego y tuvo triple match point, aunque solo necesitó uno de ellos. Tras un saque a la T que Perricard devolvió sin fuerza, Van de Zandschulp jugó un revés con slice, que picó bajo y le quedó incómodo al francés, de 2 metros de estatura, quien no pudo superar la red.

