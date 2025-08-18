Tenis: Sinner abandonó y Carlos Alcaraz es el nuevo campeón de Cincinnati

TENIS. El español Carlos Alcaraz ganaba 5-0 el nuevo superclásico del circuito cuando el italiano, Jannik Sinner, se retiró.

TENIS. Sinner abandonó y Alcaraz es el nuevo campeón de Cincinnati

TENIS. Sinner abandonó y Alcaraz es el nuevo campeón de Cincinnati

TENIS. Sinner abandonó y Alcaraz es el nuevo campeón de Cincinnati

Carlos Alcaraz es el nuevo campeón del Masters 1000 de Cincinnati: el español lideraba la final 5-0 cuando Jannik Sinner se retiró durante el primer set. El murciano le había quebrado tres veces el saque y había mantenido dos veces, por lo que ganaba con comodidad, pero el italiano no se movía como siempre y estuvo falto de reacción.

TENIS: Alcaraz es el nuevo campeón de Cincinnati TENIS. Sinner abandonó y Alcaraz es el nuevo campeón de Cincinnati GENTILEZA. Apenas 23 minutos duró el espectáculo que curiosamente fue un lunes en el que reinaron las temperaturas altas.

“Ayer no me sentía muy bien. Pensé que mejoraría durante la noche. Empeoró. Intenté salir y jugar al menos un partido corto, pero no pude más”, dijo el perdedor cuando terminó el partido, campeón del certamen en 2024.

TENIS: Alcaraz es el nuevo campeón de Cincinnati TENIS. Sinner abandonó y Alcaraz es el nuevo campeón de Cincinnati Gentileza. Es el octavo título de Alcaraz de Masters 1000, lleva tres consecutivos y además suma cinco Grand Slam. En la lucha por el número 1 del mundo, se encuentra a menos de 2000 puntos y si se consagra en el US Open, alcanzará la cima del escalafón mundial.