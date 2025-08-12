Tenis: Francisco Comesaña remontó un partido durísimo y sigue en carrera en Cincinnati

El tenista argentino Francisco Comesaña derrotó 6(4)-7(7);6-4 y 7-5 al estadounidense Reilly Opelka en la tercera ronda del Masters 1000 de Tenis de Cincinnati y avanzó a los octavos de final del certamen que se disputa en Estados Unidos .

Para el tenis nacional fue una jornada gris en el marco del Masters 1000 de Cincinnati

El representante argentino no tuvo un buen inicio, con falta de concentración y efectividad en las jugadas importantes. A pesar del bajo nivel demostrado, Francisco Comesaña forzó el juego a desempate por Tie Break, en donde su contrincante lo derrotó por la mínima y se llevó un punto de oro que inclinó el marcador.

Después del cierre del primer juego, el argentino debió abandonar el terreno de juego porque se descompuso y no estaba en condiciones de seguir, y parecía que la historia quedaría sentenciada. Sin embargo, las ganas de seguir en carrera pesaron más.

En el segundo juego, Comesaña regresó a la cancha con una actitud diferente que se vio reflejada en el transcurso de la disputa, en donde mostró un nivel superior al norteamericano Reilly. El argentino selló un contundente 6-4 en el tanteador y sentó la base para remontar el enfrentamiento.

En la última instancia, Francisco continuó con la misma estrategia que complicó a su rival, definió el partido y selló una contundente remontada . A pesar de los importantes esfuerzos del estadounidense para forzar el juego a un desempate, El argentino se mostró enfocado y superó 7-5 a Opelka.

Por otra parte, desde el aspecto estadístico, el triunfo de Francisco Comesaña es un claro caso a analizar, porque en la mayoría de los tópicos se encuentra con una clara diferencia en contra, frente a los números que firmó su contrincante.

En los aces, las dobles faltas, el porcentaje de puntos ganados en el primer servicio, los break points, los máximos de puntos seguidos ganados y los puntos de servicios ganados; Reilly Opelka superó a Francisco Comesaña, pero cayó derrotado en los últimos dos juegos de la disputa.

En el siguiente escalón, se deberá medir ante el ruso Andrey Rublev, quien llega al encuentro después de un triunfo por 6(5)-7(7);7(7)-6(5) y 7-5 frente al australiano Alexei Popyrin.