9 de agosto de 2025 - 16:47

Para el tenis nacional fue una jornada gris en el marco del Masters 1000 de Cincinnati

No fue una tarde esperada porque Tomas Etcheverry y Solana Sierra dejaron este importante torneo de tenis que es previo al US Open.

Tenis. Tuvo contra las cuerdas a su rival, pero la marplatense Solana Sierra no pudo avanzar en el torneo de Cincinnati.

Foto:

Los Andes
Tomás Martín Etcheverry jugador de tenis de la Ciudad de La Plata.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis Sebastián Báez quiere avanzar a paso firme en Cincinnati

Tenis: En Cincinnati Báez y Etcheverry desean continuar avanzando en esta destacada competencia

Por Gonzalo Tapia
Camilo Ugo Carabelli, que mostró solidez para vencer al japonés Kei Nishikori por 7-5 y 6-3 en el primer turno del Grandstand.

Master 1000: Los argentinos pisan fuerte en Cincinnati, Ugo Carabelli y Comesaña avanzan con autoridad

Por Redacción Deportes

El jugador de tenis Tomás Etcheverry quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, Ohio, al caer ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por 6/2 y 7/6 (3). En la jornada la marplatense Solana Sierra se inclinó ante la estadounidense Iva Jovic por 6/3 y 7/6

El encuentro comenzó cuesta arriba para el platense, que no encontró respuestas ante la solidez del servicio de Auger-Aliassime. El canadiense, 23° preclasificado, ganó todos sus turnos de saque y conectó cuatro aces y neutralizó cualquier intento de reacción por parte del argentino. El primer set se resolvió rápidamente en favor del norteamericano, que se lo adjudicó por 6-2.

En la segunda manga, Etcheverry elevó su nivel y logró sostener el ritmo del partido para forzar un tiebreak tras mantener sus juegos de servicio. Sin embargo, en el desempate volvió a mostrarse errático, y Auger-Aliassime capitalizó los errores para cerrar el encuentro en una hora y 39 minutos. La derrota deja al argentino sin posibilidades de avanzar en el último torneo de categoría 1000 antes del US Open.

Etcheverry no pudo repetir la solidez mental que lo había llevado a superar un duro estreno ante Shang, donde había revertido un marcador adverso con parciales de 6-7(5), 7-6(4), 6-4.

La jornada también dejó la eliminación de Solana Sierra en el cuadro femenino. La marplatense, que ingresó como lucky loser, cayó ante la estadounidense Iva Jovic por 6/3 y 7/6, en un encuentro donde mostró carácter pero no logró imponerse en los tramos decisivos.

