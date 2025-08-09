Para el tenis nacional fue una jornada gris en el marco del Masters 1000 de Cincinnati

No fue una tarde esperada porque Tomas Etcheverry y Solana Sierra dejaron este importante torneo de tenis que es previo al US Open.

El jugador de tenis Tomás Etcheverry quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, Ohio, al caer ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por 6/2 y 7/6 (3). En la jornada la marplatense Solana Sierra se inclinó ante la estadounidense Iva Jovic por 6/3 y 7/6

Etcheverry, quien venía de una trabajada remontada en su debut ante Juncheng Shang, no logró mantener el nivel y cedió en sets corridos ante un rival que, si bien llegaba sin victorias desde Wimbledon, mostró mayor consistencia en los momentos clave.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el platense, que no encontró respuestas ante la solidez del servicio de Auger-Aliassime. El canadiense, 23° preclasificado, ganó todos sus turnos de saque y conectó cuatro aces y neutralizó cualquier intento de reacción por parte del argentino. El primer set se resolvió rápidamente en favor del norteamericano, que se lo adjudicó por 6-2.

En la segunda manga, Etcheverry elevó su nivel y logró sostener el ritmo del partido para forzar un tiebreak tras mantener sus juegos de servicio. Sin embargo, en el desempate volvió a mostrarse errático, y Auger-Aliassime capitalizó los errores para cerrar el encuentro en una hora y 39 minutos. La derrota deja al argentino sin posibilidades de avanzar en el último torneo de categoría 1000 antes del US Open.