Tenis: En Cincinnati Báez y Etcheverry desean continuar avanzando en esta destacada competencia

Los tenist
Este es una de las más prestigiosas competencias de tenis previos al US open. Ambos jugadores nacionales buscarán pasar a tercera ronda.
Los tenist
Los tenistas argentinos Sebastián Báez y Tomás Etcheverry jugarán este sábado, con el objetivo de meterse en la tercera ronda del torneo de tenis Masters 1000 de Cincinnati, una de las últimas e importantes competencias previas al US Open.
El primero de ellos en salir a la cancha será Etcheverry, quien no la tendrá para nada fácil ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (23°).
Etcheverry viene de tener una buena actuación en el Masters 1000 de Cincinnaati, donde alcanzó la segunda ronda, porque en su debut en esta competencia, le dio vuelta un partido increíble al chino Shang Juncheng.
El oriundo de La Plata está teniendo un 2025 realmente para el olvido, aunque desde que terminó su relación con su ex entrenador Horacio de la Peña comenzó a mostrar una versión renovada.
Inmediatamente después del partido entre Etcheverry y Auger-Aliassime, y en la misma cancha, será el turno de Báez.
El jugador bonaerense, que también está teniendo una temporada para el olvido, viene de conseguir su primer triunfo en canchas rápidas después de casi un año al ganarle en la primera ronda al belga David Goffin.
Su oponente este sábado será el canadiense Gabriel Diallo (30°), un jugador que está teniendo una gran progresión este año.