El mal momento de un tenista argentino en el aeropuerto de Cancún: "Fui apartado para una revisión..."

El tenista Thiago Tirante denuncia cobro arbitrario de impuestos por su equipamiento deportivo al llegar al Aeropuerto de Cancún tras el Masters de Cincinnati.

Thiago Tirante pasó un mal momento en su llegada a México.

Thiago Tirante pasó un mal momento en su llegada a México.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Al llegar a Cancún, Tirante fue detenido para una revisión de sus maletas. Las autoridades descubrieron rollos de cuerda para raqueta, que Thiago explicó forman parte de su equipamiento profesional. Sin embargo, le informaron que esos objetos no eran considerados bienes personales y, por ello, debía abonar un impuesto del 19% sobre su valor. Y él hizo la denuncia en Instagram.

Al solicitar la documentación legal que respaldara ese cobro, Tirante se encontró con una negativa y una amenaza: si no pagaba, le retendrían el pasaporte. Sin más opciones y sin una explicación clara, el tenista accedió a abonar la suma exigida.

Thiago hizo su descargo en Instagram

El jugador expresó su indignación en redes sociales calificando la situación como “corrupción” y “abuso de autoridad”. Remarcó que este tipo de hechos son inaceptables y representan un trato injusto para quienes viajan con equipamiento laboral.

Thiago Tirante había participado en el Masters 1000 de Cincinnati, donde fue eliminado en la primera ronda por el italiano Luca Nardi. Este episodio en el aeropuerto de Cancún se suma a su regreso tras la competencia, donde esperaba una experiencia normal y sin inconvenientes.

