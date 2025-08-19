Tenis: Mariano Navone ganó y avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Winston Salem

El jugador de tenis nuevejuliense: Mariano Navone (74°) derrotó al indio Dhakshineswar Suresh (645°) en sets corridos y alcanzó la segunda ronda del ATP 250 de Winston Salem, en la previa del US Open.

El jugador de 24 años se impuso por 6-3 y 6-3 y avanzó a los 16avos de final, instancia en la que se medirán con el estadounidense Marcos Giron (55°), el quinto sembrado del certamen.

Intentando volver a encontrarse con la regularidad que lo llevó al top 30 a mediados de la temporada pasada , Navone se impuso con facilidad a Suresh para llegar a la segunda ronda del ATP de Winston Salem, único en su especie por disputarse en las instalaciones de una universidad.

Con una diferencia muy marcada en el ranking mundial, que el nacido en 9 de Julio no tuvo problemas para demostrar, la “Nave” quebró en el quinto y en el noveno, y último, game, quedándose con el primer set por 6-3, tras cuatro set points desaprovechados.

En un segundo parcial con un desarrollo similar, el argentino entregó un solo punto de quiebre, no había otorgado ninguno en el primer set, y se quedó con el saque de su rival en el sexto juego, para luego cerrar el partido en 6-3, con su primer punto de partido.

Con la clasificación, Navone llegó a los 16avos de final del torneo estadounidense, en los que deberá enfrentar al local Marcos Giron y, si los resultados se dan, podría medirse con el argentino Sebastián Báez (40°) en los octavos de final.

¿Cómo le fue a Comesaña?

Por su parte, el “Tiburón” Francisco Comesaña no tuvo su mejor participación y perdió en sets corridos ante Mattia Bellucci.

En un primer set en el que le costó mucho fortalecerse con su saque, una de las armas mas filosas de su repertorio, Comesaña sufrió tres quiebres y, aunque pudo recuperar dos, no fue suficiente para emparejar el resultado, con un parcial que terminó perdiendo por 6-4.

Ya en el segundo parcial, el argentino recibió dos quiebres más, pero esta vez no pudo arrebatarle servicios a su rival, que necesitó de dos match points para cerrar el partido, tras poco menos de una hora y media de juego.