19 de agosto de 2025 - 10:57

Tenis: Mariano Navone ganó y avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Winston Salem

Por su parte, el jugador de tenis Francisco Comesaña no pudo mantener el alto nivel que mostró en Cincinnati y perdió con Mattia Bellucci de Italia

El jugador de tenis Mariano Navone&nbsp;

El jugador de tenis Mariano Navone 

Foto:

Internet
Tenis. Francisco Comesaña (54°) no pudo mantener el alto nivel que mostró en el Masters 1000 de Cincinnati, en el que alcanzó los octavos de final, y perdió en primera ronda con el italiano Mattia Bellucci (63°).

Tenis. Francisco Comesaña (54°) no pudo mantener el alto nivel que mostró en el Masters 1000 de Cincinnati, en el que alcanzó los octavos de final, y perdió en primera ronda con el italiano Mattia Bellucci (63°).

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis nuevejuliense: Mariano Navone (74°) derrotó al indio Dhakshineswar Suresh (645°) en sets corridos y alcanzó la segunda ronda del ATP 250 de Winston Salem, en la previa del US Open.

Leé además

TENIS. Sinner abandonó y Alcaraz es el nuevo campeón de Cincinnati

Tenis: Sinner abandonó y Carlos Alcaraz es el nuevo campeón de Cincinnati

Por Redacción Deportes
Polideportivo. Las tenistas Sol Larraya y Candela Vázquez ganaron un oro sobre la arcilla del Rakiura Resort tras derrotar a las mexicanas Hanne Estrada y Marianne Ángel por 0/6, 6/2 y 10/6.

Polideportivo: Más medallas de todos los colores para Argentina

Por Gonzalo Tapia

El jugador de 24 años se impuso por 6-3 y 6-3 y avanzó a los 16avos de final, instancia en la que se medirán con el estadounidense Marcos Giron (55°), el quinto sembrado del certamen.

Con una diferencia muy marcada en el ranking mundial, que el nacido en 9 de Julio no tuvo problemas para demostrar, la “Nave” quebró en el quinto y en el noveno, y último, game, quedándose con el primer set por 6-3, tras cuatro set points desaprovechados.

En un segundo parcial con un desarrollo similar, el argentino entregó un solo punto de quiebre, no había otorgado ninguno en el primer set, y se quedó con el saque de su rival en el sexto juego, para luego cerrar el partido en 6-3, con su primer punto de partido.

Con la clasificación, Navone llegó a los 16avos de final del torneo estadounidense, en los que deberá enfrentar al local Marcos Giron y, si los resultados se dan, podría medirse con el argentino Sebastián Báez (40°) en los octavos de final.

¿Cómo le fue a Comesaña?

Por su parte, el “Tiburón” Francisco Comesaña no tuvo su mejor participación y perdió en sets corridos ante Mattia Bellucci.

En un primer set en el que le costó mucho fortalecerse con su saque, una de las armas mas filosas de su repertorio, Comesaña sufrió tres quiebres y, aunque pudo recuperar dos, no fue suficiente para emparejar el resultado, con un parcial que terminó perdiendo por 6-4.

Ya en el segundo parcial, el argentino recibió dos quiebres más, pero esta vez no pudo arrebatarle servicios a su rival, que necesitó de dos match points para cerrar el partido, tras poco menos de una hora y media de juego.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Francisco Cerúndolo raqueta top 1 del equipo nacional que disputará la segunda etapa de la Copa Davis. 

Tenis: Javier Frana ya tiene a sus legionarios que irán a Países Bajos por una nueva etapa de la Copa Davis

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Francisco Comesaña (54°) no pudo mantener el alto nivel que mostró en el Masters 1000 de Cincinnati, en el que alcanzó los octavos de final, y perdió en primera ronda con el italiano Mattia Bellucci (63°).

Tenis: Francisco Comesaña se despidió de un importante torneo estadounidense Masters 1000

Por Gonzalo Tapia
Francisco Comesaña continúa en el Master 1000 de Cincinnati

Tenis: Francisco Comesaña remontó un partido durísimo y sigue en carrera en Cincinnati

Por Redacción Deportes
Tenis. Tuvo contra las cuerdas a su rival, pero la marplatense Solana Sierra no pudo avanzar en el torneo de Cincinnati.

Para el tenis nacional fue una jornada gris en el marco del Masters 1000 de Cincinnati

Por Gonzalo Tapia