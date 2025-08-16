Polideportivo: Más medallas de todos los colores para Argentina

En la capital de Paraguay sigue la cosecha de preseas para el team nacional, en el marco del torneo polideportivo junior

Polideportivo. Las chicas del Handball se colgaron medalla de plata en la final femenina

Polideportivo. Ignacio Espínola, Taekwondo, se quedó con el título en la categoría Menos 58 kg tras vencer al brasileño Matheus Gonçalves por 2-1

Polideportivo. Las tenistas Sol Larraya y Candela Vázquez ganaron un oro sobre la arcilla del Rakiura Resort tras derrotar a las mexicanas Hanne Estrada y Marianne Ángel por 0/6, 6/2 y 10/6.

Polideportivo. El himno argentino volvió a sonar bien fuerte en Asunción 2025 gracias a las medallas doradas que lograron el taekwondo y el tenis. Además, el handball y el ciclismo consiguieron una plateada cada uno.

Tras siete días de competencia en los II Juegos Panamericanos Junior, la delegación nacional tiene 45 medallas, 10 doradas, 22 plateadas y 13 de bronce.

Tenis Sol Larraya y Candela Vázquez ganaron la primera dorada del día para el tenis en el Rakiura Resort tras derrotar a las mexicanas Hanne Estrada y Marianne Ángel por 0-6, 6-2 y 10-6.

Mientras que, Dante Pagani junto Ian Vertberger cerraron la jornada venciendo por 6/3 y 6/1 a los ecuatorianos Emilio Camacho y Francisco Castro para quedarse con el título.

En singles, Argentina aseguró otras dos medallas. Larraya avanzó a la final tras vencer por 4/6, 6/2 y 6/2 a la chilena Camila Rodero y Pagani se metió en la definición tras derrotar al ecuatoriano Emilio Camacho por 1-6, 7-6 y 6-0.

Taekwondo En el primer día del taekwondo en el Comité Olímpico Paraguayo, Ignacio Espínola se quedó con el título en la categoría -58 kg tras vencer al brasileño Matheus Gonçalves por 2-1, con parciales de 5-4, 8-9 y 14-4, en la final. En su camino a la dorada, el correntino venció al chileno Áaron Contreras por 2-1 en cuartos y en semifinales derrotó por 2-0 al puertorriqueño Ilay Rodríguez. Ciclismo En el cierre de la competencia en el Velódromo del Comité Olímpico Paraguayo, Matías Murillo finalizó en el segundo puesto de la prueba keirin con un tiempo de 10.844. “Dimos todo hoy en las dos tiradas, una para la clasificación y después en la final era poner todo, meterle garra para lograr una medalla y por suerte se dio”, expresó el casarense luego del podio. Balonmano damas El handball femenino se quedó con la medalla plateada en la SND Arena tras caer en la final ante Brasil por 22-19.