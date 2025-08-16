Polideportivo: El básquet 3X3 inició en buena forma en ambas ramas

Los equipos argentinos de básquet reducido con estreno ideal en el torneo Polideportivo que se disputa en Asunción. Este sábado las damas juegan con Ecuador

En la jornada inaugural de la disciplina, tanto el equipo femenino como el masculino lograron victorias sólidas, respaldadas por una increíble defensa, gran efectividad y personalidad para resolver los partidos exigentes.

La apertura de la competencia tuvo como protagonistas a las jugadoras argentinas, que superaron a Costa Rica por 17-13. El comienzo fue complicado para la “Albiceleste”, que quedó abajo 5-1 en los primeros minutos.

Federica Laganá fue clave para conducir la remontada desde el manejo del balón y la distribución de juego, mientras que Delfina Gentinetta impuso su potencia en la zona pintada para desequilibrar.

En el segundo turno, fueron lus jugadores argentinos quienes se llevaron la victoria. Con intensidad desde el salto inicial, Argentina venció a República Dominicana por 21-10. La defensa asfixiante y el juego vertical marcaron el ritmo de un partido friccionado, pero siempre bajo control “Albiceleste”.

Gerónimo Mazzuchelli fue el goleador con 8 puntos, acompañado por Martín Molina Flores con 5, Juan Cruz Frontera y Alejo Maggi con 4 cada uno.

Con este doble éxito, tanto el femenino como el masculino comienzan la competencia con confianza y una base sólida para encarar los próximos desafíos, donde el femenino volverá a presentarse este sábado frente a Ecuador a las 10.30 (hora argentina), mientras que el masculino se medirá ante El Salvador a las 11.30.