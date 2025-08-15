Polideportivo: En Los Panamericanos Argentina con un excelente rendimiento en natación, ciclismo y squash

Una excelente performance de la delegación nacional en el certamen polideportivo continental para juveniles

El equipo polideportivo de la Argentina terminó en forma brillante su actuación en la natación de los II Juegos Panamericanos Junior con dos medallas doradas y una plateada para completar un total de 16 podios en Asunción 2025. Santiago Gruñeiro obtuvo la dorada en la prueba ómnium de ciclismo pista y el squash logró una plateada y otra de bronce en dobles.

Natación En el final de la actividad en el Centro Acuático Olímpico, Agostina Hein se subió a lo más alto del podio por tercera vez en estos juegos con su título en los 200 metros combinado. La oriunda de Campana registró un tiempo de 2:12.12, nuevo récord de torneo, y logró su tercera plaza para Lima 2027.

La posta 4x100 metros combinado que, integraron Ulises Saravia, Dante Nicola, Ulises Cazau y Matías Santiso, logró la otra medalla dorada de la jornada. "Se siente hermoso poder escuchar el himno ahí en lo más alto del podio" dijó Cazau luego de recibir la medalla. "Es la medalla de oro más linda que me tocó ganar, no lo podemos creer. Y encima a Brasil, que es el equipo más fuerte del panamericano".

Mientras que, posta 4x100 metros combinado femenina, compuesta por Agostina Hein, Lucia Gauna, Cecilia Dieleke y Catalina Acacio, obtuvo la plateada para que la Argentina termine su participación en natación con 16 medallas, seis doradas, siete plateadas y tres de bronce.

Ciclismo Santiago Gruñeiro hizo sonar el himno argentino por primera vez en el Velódromo del Comité Olímpico Paraguayo al colgarse la medalla dorada en la prueba ómnium de ciclismo pista con 146 puntos, superando al chileno Diego Rojas (140) y al venezolano Arlex Méndez (122).

Squash En el predio de la Secretaría Nacional de Deportes, el squash sumó dos medallas en dobles. Santiago Portabales y Francisco Alfonso lograron la plateada en el dobles masculino y Paula Rivero con Segundo Portabales ganaron la de bronce en dobles mixto.