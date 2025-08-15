15 de agosto de 2025 - 13:11

Polideportivo: En Los Panamericanos Argentina con un excelente rendimiento en natación, ciclismo y squash

Una excelente performance de la delegación nacional en el certamen polideportivo continental para juveniles

Polideportivo. Los chicos dele quipo nacional de natación felices con sus medallas.

Polideportivo. Los chicos dele quipo nacional de natación felices con sus medallas.

Foto:

SDA
Polideportivo. El ciclismo logró una presea dorada en ciclismo

Polideportivo. El ciclismo logró una presea dorada en ciclismo

Foto:

SDN
Polideportivo. La selección nacional de squash también se colgó medallas.

Polideportivo. La selección nacional de squash también se colgó medallas.

Foto:

SDN
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El equipo polideportivo de la Argentina terminó en forma brillante su actuación en la natación de los II Juegos Panamericanos Junior con dos medallas doradas y una plateada para completar un total de 16 podios en Asunción 2025. Santiago Gruñeiro obtuvo la dorada en la prueba ómnium de ciclismo pista y el squash logró una plateada y otra de bronce en dobles.

Leé además

Polideportivo, el especialista en remo: Martin Mansilla

Polideportivo: son de Mendoza las nuevas medallas conseguidas en tiro y remo del Panamericano 2025

Por Gonzalo Tapia
Polideportivo. Paige Bueckers (derecha) del Dallas Wings domina el balón ante la marca de Sophie Cunningham del Indiana Fever en el partido de la WNBA. Hace un tiempo que los hinchas lanzan juguetes a las jugadoras en partidos de la WNBA.

Polideportivo: Violencia en el básquet estadounidense y Juegos deportivos para presos en Africa

Por Redacción Deportes

Natación

En el final de la actividad en el Centro Acuático Olímpico, Agostina Hein se subió a lo más alto del podio por tercera vez en estos juegos con su título en los 200 metros combinado. La oriunda de Campana registró un tiempo de 2:12.12, nuevo récord de torneo, y logró su tercera plaza para Lima 2027.

La posta 4x100 metros combinado que, integraron Ulises Saravia, Dante Nicola, Ulises Cazau y Matías Santiso, logró la otra medalla dorada de la jornada. "Se siente hermoso poder escuchar el himno ahí en lo más alto del podio" dijó Cazau luego de recibir la medalla. "Es la medalla de oro más linda que me tocó ganar, no lo podemos creer. Y encima a Brasil, que es el equipo más fuerte del panamericano".

Mientras que, posta 4x100 metros combinado femenina, compuesta por Agostina Hein, Lucia Gauna, Cecilia Dieleke y Catalina Acacio, obtuvo la plateada para que la Argentina termine su participación en natación con 16 medallas, seis doradas, siete plateadas y tres de bronce.

Ciclismo

Santiago Gruñeiro hizo sonar el himno argentino por primera vez en el Velódromo del Comité Olímpico Paraguayo al colgarse la medalla dorada en la prueba ómnium de ciclismo pista con 146 puntos, superando al chileno Diego Rojas (140) y al venezolano Arlex Méndez (122).

Squash

En el predio de la Secretaría Nacional de Deportes, el squash sumó dos medallas en dobles. Santiago Portabales y Francisco Alfonso lograron la plateada en el dobles masculino y Paula Rivero con Segundo Portabales ganaron la de bronce en dobles mixto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La velísta Chiara Ferretti que va por una medallas al Panamericano

Polideportivo: Son catorce los mendocinos que representan a la provincia en el Panamericano Junior

Por Gonzalo Tapia
Los ganadores de esta instancia tendrán el orgullo de vestir los colores de Mendoza en la Final Nacional de los Juegos Evita para Personas Mayores, que se disputará del 1 al 5 de septiembre en la provincia de Salta.  

Polideportivo: Son todo un éxito los Juegos Sanmartinianos para deportistas mayores de Mendoza

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Raúl Cascini desmintió versiones en contra suya por su salida de Boca.

Fútbol: Raúl Cascini quiere dar vuelta la página después de su salida de Boca

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Todo lo bueno termina y este dicho viene a la perfección para esta noticia, porque esta será la última edición del Rugby Championship.

Se pone en marcha una nueva y última edición del Rugby Championship

Por Gonzalo Tapia