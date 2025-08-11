11 de agosto de 2025 - 14:28

Polideportivo: son de Mendoza las nuevas medallas conseguidas en tiro y remo del Panamericano 2025

Brillante capítulo polideportivo para Mendoza, porque el remero Martín Mansilla se colgó una presea de plata y bronce consiguió la tiradora Josefina Mella.

Polideportivo, el especialista en remo: Martin Mansilla

Tiro. Josefina mella la destacada tiradora sureña.

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Polideportivo. A las preseas conquistadas por Lucía Miralles, Julieta Benedetti, se sumaron las de Josefina Mella y Martín Mansilla, quienes lograron podios en tiro deportivo y remo, conquistando las nuevas preseas argentinas en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Estos logros representan las primeras cuatro medallas mendocinas en estos Juegos y son el resultado del talento, la disciplina y el compromiso de nuestros atletas.

¿Qué pasó?

La delegación mendocina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 comenzó su participación con un desempeño histórico al sumar cuatro medallas que colocan a Mendoza y a Argentina en lo más alto del medallero inicial. De las 8 medallas que ya posee la delegación nacional, 4 son de deportistas mendocinos.

Por su parte, Josefina Mella se adjudicó la medalla de bronce en tiro deportivo (pistola 10 m aire femenino), y completó una jornada inolvidable para el deporte provincial.

Recordemos que, en el ciclismo de ruta, Julieta Benedetti se quedó con la medalla de plata en la contrarreloj individual, marcando un tiempo de 37:06.03 y convirtiéndose en una de las primeras argentinas en subir al podio. En mountain bike Cross-Country femenino, Lucía Miralles también alcanzó la presea plateada, confirmando el nivel internacional del ciclismo mendocino.

