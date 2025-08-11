Polideportivo: son de Mendoza las nuevas medallas conseguidas en tiro y remo del Panamericano 2025

Brillante capítulo polideportivo para Mendoza, porque el remero Martín Mansilla se colgó una presea de plata y bronce consiguió la tiradora Josefina Mella.

Polideportivo. A las preseas conquistadas por Lucía Miralles, Julieta Benedetti, se sumaron las de Josefina Mella y Martín Mansilla, quienes lograron podios en tiro deportivo y remo, conquistando las nuevas preseas argentinas en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Estos logros representan las primeras cuatro medallas mendocinas en estos Juegos y son el resultado del talento, la disciplina y el compromiso de nuestros atletas.

¿Qué pasó? La delegación mendocina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 comenzó su participación con un desempeño histórico al sumar cuatro medallas que colocan a Mendoza y a Argentina en lo más alto del medallero inicial. De las 8 medallas que ya posee la delegación nacional, 4 son de deportistas mendocinos.

En las últimas horas, Martín Mansilla sumó una nueva plata para Mendoza y Argentina en la prueba Cuatro sin Timonel Masculino (M4-), en remo.

Por su parte, Josefina Mella se adjudicó la medalla de bronce en tiro deportivo (pistola 10 m aire femenino), y completó una jornada inolvidable para el deporte provincial.