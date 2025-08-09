Polideportivo: Violencia en el básquet estadounidense y Juegos deportivos para presos en Africa

Polideportivo: Son todo un éxito los Juegos Sanmartinianos para deportistas mayores de Mendoza

Nunca falta algún gracioso en un espectáculo polideportivo de masiva convocatoria y a alguien se le ocurrió arrojar un 'juguete sexual' cerca de Sophie Cunningham, una jugadora básquet de Indiana en un partido de la WNBA. Ocurrió en un partido entre las Fever y las Sparks en Los Ángeles.

Cunningham había criticado abiertamente en redes sociales a los aficionados que lanzaban los juguetes a la cancha. La deportista de las Fever saltó hacia atrás como sorprendida y Kelsey Plum pateó el juguete hacia las gradas.

“Creo que es ridículo, es una tontería, es una estupidez”, comentó la entrenadora de los Sparks, Lynne Roberts.

Y agregó: “Además, es peligroso, la seguridad de los jugadores es lo primero. Hay que respetar el juego. Creo que es una auténtica estupidez lo que han hecho”.

Plum elogió entonces a ambos: “Siguieron jugando, no le dieron importancia. Los árbitros también, y los aprecio mucho, simplemente dijeron: ‘¡Vamos!'”.

Cunningham había expresado su preocupación en las redes sociales por los incidentes, diciendo “vas a lastimar a uno de nosotros”.

Según publicaciones en redes sociales, también se lanzaron juguetes verdes en Phoenix y Nueva York, pero no llegaron a lacancha.

Juegos Correccionales en Namibia

En la Argentina existen al menos dos equipos de rugby conformados por presos y en África, las naciones del sur enviaron a sus representativos del rubro a Namibia, donde se disputaron los cuartos Juegos Deportivos y Culturales de Correccionales, Prisiones y Servicios Penitenciarios de la SADC.

El evento, celebrado en Windhoek, reunió a unos 800 atletas de Angola, Esuatini, Sudáfrica, Tanzania, Zambia, Zimbabue y el país sede, Namibia.

Compitieron en ajedrez, atletismo, billar, dardos, rugby, fútbol, golf, netball, voleibol y algo que se denomina tira y afloja,

En la ceremonia inaugural, la ministra de Asuntos Internos, Inmigración y Seguridad de Namibia, Lucia Iipumbu, afirmó que los juegos sirven como plataforma para promover la cooperación regional, el desarrollo profesional y el bienestar mental de los funcionarios de servicios penitenciarios.

“Estos juegos son más que un evento deportivo. Favorecen la salud física y emocional de los funcionarios y fomentan la colaboración entre las instituciones penitenciarias de la región”, afirmó.

Iipumbu añadió que el conocimiento y la experiencia adquiridos también pueden contribuir a la rehabilitación de los reclusos mediante el uso de deportes estructurados para fomentar el cambio de comportamiento y la reintegración social.

Según Iipumbu, los juegos, celebrados bajo el lema “Aptos para servir, unidos por la victoria”, se ajustan a los objetivos nacionales de desarrollo de Namibia y al plan de implementación del manifiesto del partido SWAPO, que enfatiza el desarrollo juvenil y la integración del deporte en marcos políticos más amplios.

Los Juegos Correccionales de la SADC se lanzaron por primera vez en 2006 en Sudáfrica, con ediciones posteriores celebradas en Botsuana en 2015 y Sudáfrica nuevamente en 2023.

En 2024, la Secretaría de la SADC formalizó las reglas de los Juegos, que fueron aprobadas por el Comité Ministerial regional de Política, Defensa y Seguridad, según reveló un informe de la agencia de noticias Xinhua.