28 de agosto de 2025 - 20:40

Francisco Cerúndolo perdió sorpresivamente ante el tenista 435 del mundo

El argentino Francisco Cerúndolo fue eliminado del US Open. Le ganaba dos sets a cero a un suizo que es 435° del mundo, pero cayó derrotado.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Riedi se impuso en un dramático partido de cinco sets, en donde el argentino no pudo hacer pie, y avanzó de manera sorpresiva a la tercera ronda del torneo en Flushing Meadows, en Nueva York.

Cerúndolo comenzó el encuentro dominando con claridad, llevándose los dos primeros sets gracias a quiebres tempranos y un saque sólido. Sin embargo, Riedi ajustó su juego a partir del tercero: mejoró su primer servicio, redujo errores no forzados y aprovechó las oportunidades para quebrar el saque del argentino, igualando el partido. El suizo mantuvo la ventaja en el cuarto set y consolidó su remontada en el quinto, sosteniendo la presión y cerrando el duelo con un winner de derecha.

La derrota marca la tercera vez consecutiva que Cerúndolo no logra superar la segunda ronda del US Open, tras retirarse por una lesión abdominal en Toronto y mostrar signos de recuperación en torneos previos.

Riedi, de 23 años, llega a su victoria más importante hasta la fecha, tras superar la qualy y vencer previamente al español Pedro Martínez sin ceder sets. En tercera ronda se enfrentará al ganador del duelo entre Karen Khachanov (9º) y Kamil Majchrzak (76º).

Con la eliminación de Cerúndolo, Argentina se queda sin jugadores en el último Grand Slam del año, cerrando una actuación que no alcanzó las expectativas. La jornada en Nueva York dejó en evidencia la capacidad de Riedi para revertir situaciones adversas y consolidarse como la gran sorpresa del torneo.

Cerúndolo, por su parte, no pudo sostener la ventaja inicial, pese a su experiencia y a un comienzo prometedor, y se despidió del US Open con una derrota que refuerza su asignatura pendiente en Nueva York: superar la segunda ronda.

