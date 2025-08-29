Marcelo Bielsa fue autocrítico y encendió las alarmas en Uruguay: "Yo mismo me pongo en duda"

En el marco de la oficialización de la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas , el director técnico de la Selección de Uruguay Marcelo Bielsa dialogó largo y tendido con la prensa. Allí, reconoció que no hizo un buen trabajo y se puso en duda respecto al futuro.

En una comparecencia con la prensa ocurrida este viernes, el entrenador argentino de la Celeste expresó sus sensaciones sobre lo que ha sido hasta el momento su paso por el banco de los suplentes, y los magros resultados . " Cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado . La primera conclusión que puedo decir es que soy consciente de que mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar, en proporción a las cualidades que tiene es un objetivo no cumplido", lanzó.

A continuación, se explayó en las razones que encontró para calificar su proceso. "Los grandes partidos de Uruguay son porque estuvimos en nuestra mejor expresión física y porque corrimos más que el rival. Necesitamos correr mucho porque eso nos hace jugar mejor. Necesitamos correr más que el rival y necesitamos a los jugadores que están habituados a la alta competitividad . Cuando tenemos esas tres cosas juntas, alcanzamos nuestro mejor nivel, pero cuando no, nos debilitamos”.

HABLA MARCELO BIELSA Realizó una autocrítica sobre su trabajo al frente de la Celeste: "El rendimiento producido es menor al esperado. Si tuviera que calificar mi gestión diría que deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos", dijo. pic.twitter.com/YK5FcbKvPn

En ese sentido, sorprendió a propios y extraños al reconocer que mantiene dudas sobre su propio futuro, debido a los resultados alcanzados. “Y o mismo me pongo en duda. Soy el primero que se da cuenta de lo que está bien hecho y lo que n o. Hay que ver cómo se evalúan los argumentos que yo di. Tenemos una merma en la creación de fútbol ofensivo y en la obtención de resultados, pero jugamos contra Venezuela un gran partido”.

El entrenador de Uruguay se refirió a la decisión de no convocar a tres referentes Charrúas, como De La Cruz, José María Giménez y Maxi Araújo. En los tres casos, reconoció que se trata de problemas físicos.

En relación a Nicolás De la Cruz, Bielsa contó: "El proceso es así: si bien está reservado para esta fecha FIFA, no va a ser convocado porque evidentemente entendemos que está sano, lo hemos visto jugar en los partidos posteriores a la curación de la lesión que lo inhabilitaba y lo hemos visto sano. Ha jugado segmentos de 30 y 50 minutos. Nosotros creemos que lo mejor que podemos hacer es tratar que él culmine el proceso de reintegración al fútbol competitivo, que es volver a jugar 90 minutos, y que lo cumpla en su club".

Mientras tanto, sobre Giménez expresó: "En el caso de Josema no va a estar disponible. Después del Mundial de Clubes se fueron encadenando algunas dificultades vinculadas con la salud deportiva de él, pero bueno, es como si la pretemporada se hubiera extendido y, si no es ahora, en el próximo contacto volveremos a contar con él".

Finalmente, también aclaró sobre Maxi Araújo. "Tuvo un problema muscular hace 20 días y optamos por no convocarlo considerando que antes del 1 de setiembre no va a volver a jugar en su club y nos parece que es aconsejable cuando tenemos la posibilidad de evitar convocar a un jugador lesionado que todavía no vuelve a competir en su club", confirmó.