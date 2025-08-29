Flavio Briatore sorprendió con críticas a Franco Colapinto: "no era el momento para que esté en la Fórmula 1"

El jefe del equipo Alpine fustigó a Franco Colapinto, y le marcó la cancha respecto al futuro en la categoría. "Quizás necesite un año o dos para formar parte"

En medio del fin de semana que marca el regreso de la Fórmula 1 a la actividad, Flavio Briatore, el CEO de Alpine, lanzó una inquietante declaración sobre el rendimiento de Franco Colapinto y dejó en tela de juicio su futuro en la categoría.

Briatore durísimo con el argentino: "No es lo que espero" Flavio Briatore y Franco Colapinto Flavio Briatore y Franco Colapinto En una conferencia de prensa junto a otros jefes de equipo, el italiano dejó en claro que está disconforme con el piloto argentino. Sobre su evaluación, lanzó: "Creo que ya lo vi todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto es muy complicado lidiar con este auto. Estos autos son muy, muy pesados, muy rápidos. Y para un piloto joven, ponerlo en la Fórmula 1 tal vez no era el momento adecuado para que Franco esté en la Fórmula 1. Quizás necesite un año o dos más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo que importa es el resultado. Él se esfuerza mucho. Trabaja muy duro con los ingenieros para complacerlos en todo, pero no es lo que espero de Colapinto".

Luego, aseguró que el inconveniente con Franco se da por la alta exigencia de la categoría, y se defendió ante la acusación de hacer demasiadas modificaciones. "No hicimos tantos cambios. Cambiamos, incorporando a Franco Colapinto. Y quizás Colapinto – el mismo problema que mencionó Toto con Kimi Antonelli– tenga demasiada presión por estar en la Fórmula 1. El año pasado tuvo dos o tres carreras con James, donde le fue muy bien. Pero tal vez, al estar en el equipo con un buen piloto como Pierre, y siempre en competencia con su compañero, le pusimos demasiada presión. Creo que debemos considerar eso", contó.

En ese aspecto, repitió que la presión es un factor clave a tener en cuenta. "El piloto es un ser humano y necesitamos entender qué pasa por la cabeza de estos chicos. Son jóvenes – 19, 20, 22, 23 años – y creo que es un error nuestro subestimar la parte humana del piloto. Siempre estamos mirando los tiempos. Quizás me perdí de algo en la gestión del piloto, Colapinto", reflexionó.

El Tío James bancó a Franco Colapinto: Franco Colapinto y James Vowles, director del equipo Williams Franco Colapinto y James Vowles, director del equipo Williams Tras las duras declaraciones de Briatore, quién tomó la palabra para defender a Colapinto fue James Vowles, el encargado del equipo Williams que le dio la primera oportunidad. "Hay que recordar que, si algo sale mal con el Williams en una sesión, incluso aunque estemos quintos en el campeonato, en realidad no se cubre demasiado. Pero tenemos equipos alrededor de nuestro – Mercedes es uno de ellos – donde todo está bajo la lupa y el foco. Ese es el primer cambio: la presión aumenta aumentada. Cuando la presión no está, se puede sacar mucho más del piloto porque no está preocupado por el impacto inmediato de su rendimiento . Entonces puede soltarse"