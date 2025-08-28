Los contratos de Alpine al descubierto: Gasly blindado, Colapinto a prueba

La F1 reveló los contratos de Alpine, donde Gasly cuenta con vínculo multianual y 10 millones anuales, mientras que Colapinto, solo por carrera y en evaluación.

La Fórmula 1 publicó de manera oficial los contratos de los pilotos de Alpine y dejó en evidencia una marcada diferencia entre Pierre Gasly y Franco Colapinto. El francés cuenta con un contrato “multi anual, al menos hasta la temporada 2026”, mientras que el piloto argentino está atado a un “acuerdo carrera a carrera durante 2025”.

El piloto nacional, que debutó como titular en la escudería en mayo tras reemplazar a Jack Doohan en el Gran Premio de Emilia-Romagna, todavía no consigue puntos en el campeonato. Sin embargo, cada fin de semana se transforma en una nueva prueba para asegurar su continuidad dentro del equipo, con la mira puesta en el asiento que quedará vacante en 2026 y El GP de Países Bajos se torna una oportunidad única para conseguirlo.

image Pierre Gasly y Franco Coalpinto La brecha económica que existe en Alpine La desigualdad entre ambos pilotos también se refleja en el plano salarial. Según datos oficiales, Gasly percibe una suma de 10 millones de dólares por temporada. En cambio, Colapinto cobra, por evento, cerca de 41.000 dólares por carrera, lo que le permitió acumular 287.000 dólares tras siete Grandes Premios disputados en el año.

El contraste resalta aún más si lo comparamos con otros referentes de la categoría, como Max Verstappen, tricampeón del mundo con Red Bull, quien es el piloto mejor pago de la grilla con un contrato de 65 millones de dólares anuales, de acuerdo con la misma publicación.

Alpine piensa a futuro Desde la llegada de Flavio Briatore como asesor ejecutivo, Alpine inició una política de cambios internos con la mirada puesta en 2026, cuando entrará en vigencia el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1.