Impresionante: Santino Andino fue elegido como el mejor futbolista joven del fútbol argentino

El extremo de Godoy Cruz Santino Andino quedó en el ranking de los mejores 200 jugadores jóvenes del mundo.

Santino Andino, el gran talento surgido del semillero de Godoy Cruz, sigue dando que hablar, sumando laureles a su corta pero interesante carrera. Luego del interés que despertó en Europa, y su buen debut en la Selección Sub 20, ahora lidera al joven talento de la Liga Profesional en un ranking mundial.

Santino Andino, orgullo mendocino de exportación: Santino Andino Santino Andino el mejor juvenil del fútbol argentino A través de su página web, el CIES Observatorio del Fútbol presentó a los 200 futbolistas de todo el mundo que aún no han cumplido 20 años con las mejores calificaciones en los partidos jugados en 2025. Allí, el Chulu quedó en el puesto 33, por delante de Agustín Medina de Lanús y Maher Carrizo de Vélez.

Según informó CIES, se le asignó a jugador una puntuación, que resulta del promedio de dos valores: un índice de rendimiento calculado a partir de los datos recopilados, y un índice de experiencia que tiene en cuenta los minutos jugados, ponderados por el nivel deportivo de los partidos. De esta manera, Andino logró recolectar un puntaje de 79.0.

Lamine Yamal a la cabeza del ranking CIES: Lamine Yamal ganará una fortuna en el Barcelona Lamine Yamal ganará una fortuna en el Barcelona El prodigio del FC Barcelona, Lamine Yamal, encabeza el ranking con una calificación CIES de 97,7. El español presenta el valor más alto tanto en el índice de rendimiento como en el de experiencia. Supera a su compatriota y compañero de equipo Pau Cubarsí, mientras que el internacional francés del PSG Warren Zaïre-Emery completa el podio. Roger Fernandes (SC Braga) es el futbolista mejor posicionado que no juega en las cinco grandes ligas, justo por delante de Geovany Quenda (Sporting CP, ya fichado por el Chelsea).

Entre los argentinos que disputan sus encuentros en el exterior, Franco Mastantuono es el más destacado. El jugador del Real Madrid quedó en quinto lugar con 85.4 de puntaje, siendo el único Albiceleste en superar al atacante del Tomba.