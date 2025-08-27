27 de agosto de 2025 - 17:29

Marcelo Gallardo mantiene una duda para los once de River Plate en Mendoza

El técnico de River Plate continúa diagramando la formación titular para enfrentar a Unión de Santa Fe por Copa Argentina.

River Plate se prepara para jugar con Unión

River Plate tiene delante de sí una gran chance para dar un golpe de autoridad que le permita seguir con vida en la Copa Argentina, y lo envalentone de cara a los desafíos que afrontará en el ámbito local e internacional. Por eso mismo, el DT Marcelo Gallardo planifica su once de gala.

Paulo Díaz, la única duda de Marcelo Gallardo:

El jugador de fútbol de River Plate, Paulo Díaz

Es que el defensor chileno Paulo Díaz arrastra una molestia en el tobillo que no le permitió entrenar al 100%, y será aguardado hasta último momento. Si en la exigencia no responde correctamente, será Lautaro Rivero quien ocupe su lugar desde el minuto cero.

En cuanto al resto, el adiestrador planea sacar a la gran mayoría de los que igualaron 1 a 1 con Lanús. Así, saldrían Sebastián Boselli, Milton Casco, Juan Portillo, Kevin Castaño, Juan Cruz Meza, Matías Galarza Fonda y Miguel Borja, siendo reemplazados con las vueltas de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Los once de River Plate ante Unión:

Los únicos que repetirían titularidad serían Franco Armani, Lautaro Rivero (si no juega Díaz), Giuliano Galoppo, y Facundo Colidio. Además, el DT también cambiaría el esquema a un 4-3-3 más ofensivo.

