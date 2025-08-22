22 de agosto de 2025 - 19:15

Barcelona busca a un juvenil de River Plate: ¿el nuevo Franco Mastantuono?

El FC Barcelona posó su mirada sobre un jugador de River Plate con proyección, que podría irse con pocas chances en la Liga Profesional o la Copa Libertadores

Ian Subiabre, joya de River Plate en la mira del Barcelona

Ian Subiabre, joya de River Plate en la mira del Barcelona

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El mercado europeo aún sigue abierto y River Plate ya sufre por una nueva baja inesperada que podría sufrir, ya que en las últimas horas trascendió que el Barcelona sigue de cerca a uno de los juveniles con mejor nivel en los últimos tiempos.

Leé además

Por los octavos de final de la Copa Libertadores, River se mide con Libertad en el Monumental. 

Copa Libertadores: River eliminó por penales a Libertad y se medirá con Palmeiras en cuartos de final

Por Redacción Deportes
River Plate se prepara para recibir a Libertad

Con varios cambios, Marcelo Gallardo arma el once inicial para recibir a Libertad de Paraguay

Por Redacción Deportes

Se trata de Ian Subiabre, delantero de 18 años que tiene contrato vigente hasta 2028. Lo que seduce al elenco Culé es su gran proyección a futuro, y su cláusula de salida de 30 millones de euros que ya enciende las alarmas en Núñez.

Barcelona acelera por el juvenil Millonario:

image

Según trascendió en las últimas horas, su representante, el recordado Claudio "Pájaro" Caniggia, ya mantuvo reuniones informales con sus contactos en Europa, donde se enteró de la posibilidad latente del cuadro de Cataluña.

A raíz de lo que se reveló en las últimas horas, se sabe que hubo una reunión entre Caniggia y Joan Laporta, presidente del Barcelona, lo que confirma el interés concreto del club catalán. El equipo español lo observa como una inversión a futuro y podría aprovechar que no fue incluido en la oleada de renovaciones con cláusulas de 100 millones, lo que lo deja menos blindado frente a una posible oferta formal.

Ian Subiabre, proyecto que todavía no explota en River Plate:

Ian Subiabre
Ian Subiabre será titular en River Plate

Ian Subiabre será titular en River Plate

Cabe destacar que el atacante categoría 2007, viene sumando minutos bajo la conducción del entrenador Marcelo Gallardo. Incluso ingresó en la revancha frente a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. De todas formas, todavía no alcanza a ganarse un lugar en la consideración del DT, que se ha inclinado por otros jugadores de las inferiores como Juan Bautista Dadín, Santiago Lencina, o Juan Cruz Meza.

En total, Subiabre sólo acumula 18 partidos con el plantel superior del Millonario, donde marcó un tanto para la igualdad 2 a 2 ante Rosario Central en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de este año.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Godoy Cruz volvió a perder, esta vez ante River Plate, y acumula ocho encuentros sin triunfos. 

En un partidazo, Godoy Cruz perdió ante River en el Monumental

Por Redacción Deportes
River Plate sigue sumando lesionados

Otro dolor de cabeza para River Plate y Marcelo Gallardo: se lesionaron dos futbolistas

Por Emanuel Cenci
Bautista Dadín, el debutante elegido por Marcelo Gallardo

Quién es Bautista Dadín, la nueva apuesta de Marcelo Gallardo

Por Redacción Deportes
Seis heridos tras un fuerte accidente en Nuñez, Ciudad de Buenos Aires.

Impactante choque frente al Monumental: seis heridos y tránsito complicado en el Día del Niño

Por Redacción Policiales