Barcelona busca a un juvenil de River Plate: ¿el nuevo Franco Mastantuono?

El FC Barcelona posó su mirada sobre un jugador de River Plate con proyección, que podría irse con pocas chances en la Liga Profesional o la Copa Libertadores

El mercado europeo aún sigue abierto y River Plate ya sufre por una nueva baja inesperada que podría sufrir, ya que en las últimas horas trascendió que el Barcelona sigue de cerca a uno de los juveniles con mejor nivel en los últimos tiempos.

Se trata de Ian Subiabre, delantero de 18 años que tiene contrato vigente hasta 2028. Lo que seduce al elenco Culé es su gran proyección a futuro, y su cláusula de salida de 30 millones de euros que ya enciende las alarmas en Núñez.

Barcelona acelera por el juvenil Millonario: image Según trascendió en las últimas horas, su representante, el recordado Claudio "Pájaro" Caniggia, ya mantuvo reuniones informales con sus contactos en Europa, donde se enteró de la posibilidad latente del cuadro de Cataluña.

A raíz de lo que se reveló en las últimas horas, se sabe que hubo una reunión entre Caniggia y Joan Laporta, presidente del Barcelona, lo que confirma el interés concreto del club catalán. El equipo español lo observa como una inversión a futuro y podría aprovechar que no fue incluido en la oleada de renovaciones con cláusulas de 100 millones, lo que lo deja menos blindado frente a una posible oferta formal.

Si bien en el pasado Chelsea también mostró interés por Ian Subiabre, su llegada al equipo inglés no avanzó. Hoy el foco de su representante está puesto en Barcelona, que busca reforzar su proyecto de juveniles con figuras emergentes de Sudamérica.