17 de agosto de 2025 - 18:40

Quién es Bautista Dadín, la nueva apuesta de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo decidió que el juvenil debute como titular ante Godoy Cruz por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Bautista Dadín, el debutante elegido por Marcelo Gallardo

Bautista Dadín, el debutante elegido por Marcelo Gallardo

Foto:

CARP
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Pensando en el futuro de River Plate, Marcelo Gallardo tomó la determinación de mandar al campo de juego a un juvenil que promete ser una de las nuevas estrellas del club. Ante Godoy Cruz por la Liga Profesional, debutó Dadín.

Leé además

River Plate sigue sumando lesionados

Otro dolor de cabeza para River Plate y Marcelo Gallardo: se lesionaron dos futbolistas

Por Emanuel Cenci
Facundo Colidio, en el duelo de River con Libertad por la Copa Libertadores. 

Copa Libertadores: River Plate igualó 0-0 con Libertad en el primer juego de la serie de octavos de final

Por Redacción Deportes
image

Este domingo ante el Tomba, uno más se sumó a esa lista. Se trata de Juan Bautista Dadín, delantero de las inferiores que jugó su primer partido oficial con la camiseta del elenco de Núñez, con la particularidad que fue desde el arranque.

La historia de Juan Bautista Dadín, la apuesta de River Plate:

image

Oriundo de Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Dadín llegó a River en 2017, integrando las categorías formativas desde aquel entonces. En el primer semestre del año, el atacante fue un habitual titular en la División Reserva, e integró el plantel de Primera que disputó el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Tiene 19 años, ya que nació el 20 de mayo de 2006. Es uno de los goleadores más temibles de las divisiones inferiores de River Plate, y sueña con replicar esa capacidad ofensiva en la máxima categoría.

Hace un tiempo, cuando todavía jugaba en la Quinta División, le aseguró al sitio oficial del club como fue su llegada: "Me habían visto jugar en la Liga de Mar del Plata, después hicieron una prueba en Los Patos y a fines de 2016 me ofrecieron venir a Buenos Aires. Jugué un amistoso contra Defensores de Belgrano en River Camp. Anduve bien y en abril de 2017 hice la última y ahí me ficharon. Es un sueño, porque aunque pasen los años nunca te olvidás del primer día en que te ponés la camiseta de River".

En relación a sus características, Dadín había contado: "Soy un jugador habilidoso que maneja los dos perfiles. Siempre busco tirar diagonales y jugar a espalda de los defensores. Soy de hacer goles, participar del juego asociado y presionar alto".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Santiago Simón se va del Millo

River Plate venderá a un gran valor de la cantera que hará lugar a un refuerzo más

Por Redacción Deportes
Borja expresó que está todo dado para seguir en River Plate

Miguel Borja confesó que será de su futuro en River Plate: "Está todo dado para..."

Por Emanuel Cenci
Marcelo Gallardo mantendrá alejados a tres futbolistas de River Plate

A contraturno hasta fin de año: la determinación de Marcelo Gallardo en River Plate

Por Redacción Deportes
La 6 de Boca tiene nuevo dueño

Se conoció el nuevo dueño de la "6" de Marcos Rojo en Boca

Por Redacción Deportes