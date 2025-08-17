Quién es Bautista Dadín, la nueva apuesta de Marcelo Gallardo

Pensando en el futuro de River Plate , Marcelo Gallardo tomó la determinación de mandar al campo de juego a un juvenil que promete ser una de las nuevas estrellas del club. Ante Godoy Cruz por la Liga Profesional , debutó Dadín.

Durante toda su estadía en el Millonario, el Muñeco le dio chances a varios futbolistas de sus divisiones inferiores, que con el tiempo se convirtieron en piezas fundamentales de sus equipos y hasta del fútbol mundial (Enzo Fernández, Julián Álvarez o Franco Mastantuono , por ejemplo).

Este domingo ante el Tomba, uno más se sumó a esa lista. Se trata de Juan Bautista Dadín, delantero de las inferiores que jugó su primer partido oficial con la camiseta del elenco de Núñez, con la particularidad que fue desde el arranque.

Cabe destacar que este año, por pedido de Gallardo y los encargados del fútbol, Dadín firmó su contrato profesional con River Plate con una claúsula de ruptura de 100 millones de euros . El objetivo es evitar lo sucedido en el pasado con aquellos que emigraron por poco dinero.

Oriundo de Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Dadín llegó a River en 2017, integrando las categorías formativas desde aquel entonces. En el primer semestre del año, el atacante fue un habitual titular en la División Reserva, e integró el plantel de Primera que disputó el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Tiene 19 años, ya que nació el 20 de mayo de 2006. Es uno de los goleadores más temibles de las divisiones inferiores de River Plate, y sueña con replicar esa capacidad ofensiva en la máxima categoría.

Hace un tiempo, cuando todavía jugaba en la Quinta División, le aseguró al sitio oficial del club como fue su llegada: "Me habían visto jugar en la Liga de Mar del Plata, después hicieron una prueba en Los Patos y a fines de 2016 me ofrecieron venir a Buenos Aires. Jugué un amistoso contra Defensores de Belgrano en River Camp. Anduve bien y en abril de 2017 hice la última y ahí me ficharon. Es un sueño, porque aunque pasen los años nunca te olvidás del primer día en que te ponés la camiseta de River".

En relación a sus características, Dadín había contado: "Soy un jugador habilidoso que maneja los dos perfiles. Siempre busco tirar diagonales y jugar a espalda de los defensores. Soy de hacer goles, participar del juego asociado y presionar alto".