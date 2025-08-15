15 de agosto de 2025 - 17:29

Franco Mastantuono deslumbra en el Real Madrid y ya se sabe cuando debutaría

El ofensivo argentino se destacó desde el minuto cero en los entrenamientos con el Real Madrid, y saltaría rápidamente al campo por la LaLiga de España.

Franco Mastantuono entrenó con el Real Madrid

Franco Mastantuono entrenó con el Real Madrid

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Recién lleva un día vestido de blanco de manera oficial, pero ya logró sacarle suspiros al cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso. Franco Mastantuono promete dar que hablar en el Real Madrid, y su debut ya genera expectativas en propios y extraños.

Leé además

Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid. Foto: @realmadrid

El misterio del número de Franco Mastantuono: la camiseta que esconde una jugada estratégica del Madrid

Por Redacción Deportes
Franco Mastantuono es nuevo jugador del Real Madrid. Foto: @realmadrid

Franco Mastantuono celebró su cumpleaños 18 con una gran presentación en el Real Madrid: "Cumplo un sueño"

Por Redacción Deportes

"Ha sido un día muy intenso", expresó Mastantuono:

Embed

El juvenil no tardó en adaptarse al ritmo alto de sus nuevos compañeros, y pudo completar la sesión sin inconvenientes, según declaró el propio futbolista al canal oficial del club: "Muy contento de mi primer entrenamiento. El grupo me recibió muy bien. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos"

En relación a lo que le sorprendió de su primera experiencia con el elenco Blanco, aseguró: "La calidad de mis compañeros. La velocidad, es un ritmo muy alto que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejor".

Mastantuono también aprovechó para contar la charla que mantuvo con el entrenador Xabi Alonso, que lo recibió cálidamente. "Con él muy bien. Me dio la bienvenida y nos pusimos a entrenar; salió un buen entrenamiento", lanzó.

Cuando debuta Franco Mastantuono en el Real Madrid:

image

Los trascendidos son positivos, ya que para ver el debut oficial de Franco Mastantuono no habrá que esperar demasiado. Según publicó Marca, "Las bajas en el centro del campo del Real Madrid (Bellingham y Camavinga están descartados para el debut liguero y Valverde arrastra una sobrecarga) parecen asegurar que el nuevo jugador del Madrid, cuarto fichaje de este mercado estival, podría tener minutos en el partido del próximo martes ante Osasuna".

Cabe destacar que ese encuentro le dará inicio a la temporada, el martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu a partir de las 16 horas de nuestro país por LaLiga de España.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Mastantuono, nuevo refuerzo del Real Madrid

Franco Mastantuono será presentado en el Real Madrid: fecha, hora y el número que utilizará

Por Redacción Deportes
Franco Mastantuono espera la fecha de su debut

El insólito motivo por el que Franco Mastantuono todavía no entrena en el Real Madrid

Por Emanuel Cenci
Franco Mastantuono, nueva promesa del Real Madrid

Una fortuna: se conoció el alucinante salario que cobrará Franco Mastantuono en Real Madrid

Por Redacción Deportes
Boca - Independiente Rivadavia, un duelo con antecedentes

Así está el historial entre Independiente Rivadavia y Boca, con un esperanzador dato para la Lepra

Por Emanuel Cenci