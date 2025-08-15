Franco Mastantuono deslumbra en el Real Madrid y ya se sabe cuando debutaría

El ofensivo argentino se destacó desde el minuto cero en los entrenamientos con el Real Madrid, y saltaría rápidamente al campo por la LaLiga de España.

Recién lleva un día vestido de blanco de manera oficial, pero ya logró sacarle suspiros al cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso. Franco Mastantuono promete dar que hablar en el Real Madrid, y su debut ya genera expectativas en propios y extraños.

"Ha sido un día muy intenso", expresó Mastantuono: Embed Mastantuono: "Estoy muy contento con mi primer entrenamiento". pic.twitter.com/K5Afxr1SJz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 15, 2025 El juvenil no tardó en adaptarse al ritmo alto de sus nuevos compañeros, y pudo completar la sesión sin inconvenientes, según declaró el propio futbolista al canal oficial del club: "Muy contento de mi primer entrenamiento. El grupo me recibió muy bien. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos"

En relación a lo que le sorprendió de su primera experiencia con el elenco Blanco, aseguró: "La calidad de mis compañeros. La velocidad, es un ritmo muy alto que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejor".

Mastantuono también aprovechó para contar la charla que mantuvo con el entrenador Xabi Alonso, que lo recibió cálidamente. "Con él muy bien. Me dio la bienvenida y nos pusimos a entrenar; salió un buen entrenamiento", lanzó.

Cuando debuta Franco Mastantuono en el Real Madrid: image Los trascendidos son positivos, ya que para ver el debut oficial de Franco Mastantuono no habrá que esperar demasiado. Según publicó Marca, "Las bajas en el centro del campo del Real Madrid (Bellingham y Camavinga están descartados para el debut liguero y Valverde arrastra una sobrecarga) parecen asegurar que el nuevo jugador del Madrid, cuarto fichaje de este mercado estival, podría tener minutos en el partido del próximo martes ante Osasuna".