19 de agosto de 2025 - 17:41

Con varios cambios, Marcelo Gallardo arma el once inicial para recibir a Libertad de Paraguay

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, planifica el equipo con el que enfrentará a Libertad por la Copa Libertadores.

River Plate se prepara para recibir a Libertad

River Plate se prepara para recibir a Libertad

Foto:

CARP
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este jueves, River Plate recibirá a Libertad de Paraguay por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Con la obligación de obtener una victoria y pasar de ronda, Marcelo Gallardo diagrama los once titualres con varias novedades.

Leé además

Germán Pezzella fue operado con éxito de su lesión de rodillay estará 8 meses afuera de las canchas. 

Mundo River: Germán Pezzella fue operado con éxito y sonríe Marcelo Gallardo

Por Redacción Deportes
River Plate sigue sumando lesionados

Otro dolor de cabeza para River Plate y Marcelo Gallardo: se lesionaron dos futbolistas

Por Emanuel Cenci

Marcelo Gallardo saca conclusiones para el jueves:

Marcelo Gallardo
Entre los citados, el Muñeco sumó a los dos flamantes refuerzo, Juanfer Quintero y Matías Galarza Fonda.

Entre los citados, el Muñeco sumó a los dos flamantes refuerzo, Juanfer Quintero y Matías Galarza Fonda.

La victoria ante Godoy Cruz dejó sensaciones positivas en Núñez, debido al buen nivel mostrado por el recién recuperado Sebastián Driussi, y por los mediocampistas Ignacio Fernández y Giuliano Galoppo. Así, los tres se presentan como opciones más que viables para el entrenador de cara al encuentro ante los paraguayos.

Por otro lado, Kevin Castaño, Santiago Lencina, y Miguel Borja no convencieron al técnico en las últimas jornadas, y están de salida en la alineación. De no mediar inconvenientes, esperarán una chance en el banco de suplentes.

Estas serían las únicas tres modificaciones que tendría River Plate para enfrentar a Libertad de Paraguay, que implicarían también un cambio de esquema. La idea sería un 4-4-2 clásico, con cuatro volantes de juego (Galoppo, Fernández, Pérez, y Galarza Fonda) por detrás de Colidio y Driussi.

Los lesionados, la duda del DT:

Maxi Salas. River Plate - Platense
Maxi Salas ser&aacute; probado este mi&eacute;rcoles por Marcelo Gallardo

Maxi Salas será probado este miércoles por Marcelo Gallardo

Mientras tanto, el estado actual de los lesionados es un aspecto que el cuerpo técnico sigue bien de cerca. Con Pezzella recién operado, Bustos y Quintero tocados ante el Tomba, las buenas noticias pasan por las recuperaciones de Lucas Martínez Quarta y Maximiliano Salas.

Ambos serán probados este miércoles, debido a que podrían recibir el alta médica. En caso de conseguir el visto bueno, serán opciones para el Muñeco en el banco de los relevos. Si bien el defensor es el que mejor está, el delantero evoluciona más lento y todavía es una incógnita.

De esta forma, los once que se perfilan para ser titulares ante Libertad de Paraguay este jueves son: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Nacho Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Bautista Dadín, el debutante elegido por Marcelo Gallardo

Quién es Bautista Dadín, la nueva apuesta de Marcelo Gallardo

Por Redacción Deportes
Facundo Colidio, en el duelo de River con Libertad por la Copa Libertadores. 

Copa Libertadores: River Plate igualó 0-0 con Libertad en el primer juego de la serie de octavos de final

Por Redacción Deportes
Santiago Simón se va del Millo

River Plate venderá a un gran valor de la cantera que hará lugar a un refuerzo más

Por Redacción Deportes
Borja expresó que está todo dado para seguir en River Plate

Miguel Borja confesó que será de su futuro en River Plate: "Está todo dado para..."

Por Emanuel Cenci