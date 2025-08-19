Con varios cambios, Marcelo Gallardo arma el once inicial para recibir a Libertad de Paraguay

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, planifica el equipo con el que enfrentará a Libertad por la Copa Libertadores.

Este jueves, River Plate recibirá a Libertad de Paraguay por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Con la obligación de obtener una victoria y pasar de ronda, Marcelo Gallardo diagrama los once titualres con varias novedades.

Marcelo Gallardo saca conclusiones para el jueves: Marcelo Gallardo Entre los citados, el Muñeco sumó a los dos flamantes refuerzo, Juanfer Quintero y Matías Galarza Fonda. Gentileza. La victoria ante Godoy Cruz dejó sensaciones positivas en Núñez, debido al buen nivel mostrado por el recién recuperado Sebastián Driussi, y por los mediocampistas Ignacio Fernández y Giuliano Galoppo. Así, los tres se presentan como opciones más que viables para el entrenador de cara al encuentro ante los paraguayos.

Por otro lado, Kevin Castaño, Santiago Lencina, y Miguel Borja no convencieron al técnico en las últimas jornadas, y están de salida en la alineación. De no mediar inconvenientes, esperarán una chance en el banco de suplentes.

Estas serían las únicas tres modificaciones que tendría River Plate para enfrentar a Libertad de Paraguay, que implicarían también un cambio de esquema. La idea sería un 4-4-2 clásico, con cuatro volantes de juego (Galoppo, Fernández, Pérez, y Galarza Fonda) por detrás de Colidio y Driussi.

Los lesionados, la duda del DT: Maxi Salas. River Plate - Platense Maxi Salas será probado este miércoles por Marcelo Gallardo CARP Mientras tanto, el estado actual de los lesionados es un aspecto que el cuerpo técnico sigue bien de cerca. Con Pezzella recién operado, Bustos y Quintero tocados ante el Tomba, las buenas noticias pasan por las recuperaciones de Lucas Martínez Quarta y Maximiliano Salas.