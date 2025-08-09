Miguel Borja confesó que será de su futuro en River Plate: "Está todo dado para..."

El delantero colombiano aseguró que ya sabe lo que pasará con su continuidad en River Plate, y reconoció charlas con Marcelo Gallardo al respecto.

Miguel Ángel Borja no termina de ganarse el cariño del hincha de River Plate, y mucho menos la titularidad. Desde que arribó Marcelo Gallardo su influencia fue decayendo, y si bien es titular le cuesta rendir como otros tiempos. Por eso mismo, su continuidad siempre está en discusión.

La autocrítica del colombiano: "Debo mejorar" River Plate.jpeg El colombiano Borja fue el autor del primer gol de River Plata ante San Martín de San Juan. / Gentileza. El delantero aprovechó el encuentro ante Independiente para contar como está, y hacer autocrítica. "Son momentos de este deporte que vivimos, pero bueno, soy consciente de lo que estoy viviendo, de lo que debo mejorar. Creo que soy autocrítico y sé que las cosas van a mejorar. Soy una persona de fe, siempre lo he declarado y creo que todo es pasajero", contó en diálogo con TNT Sports.

Borja dio detalles de su relación con el Muñeco, a quien le agradeció por hablar bien de él en el contexto del duelo por Copa Argentina ante San Martín de Tucumán: "Yo creo que el respaldo que tengo de parte de él, de los compañeros, es muy bonito, muy especial. Me lo dijo antes y después del partido, eso es algo que la verdad me motiva mucho. Me pone y me compromete a seguir trabajando porque creo que el año no ha terminado", lanzó.

Para el atacante no han sido todas malas, y rememoró los buenos tiempos. "El año pasado viví momentos muy bonitos arrancando el torneo, en medio y después sobre el final no se dio lo que la gente quería. Creo que tenemos todo por delante esta vez y solo queda seguir trabajando", opinó.

Borja avisó que seguirá en River Plate: " Está todo dado para que la historia continúe" Embed "SOY CONSCIENTE DE LO QUE TENGO QUE MEJORAR, SOY AUTOCRÍTICO"



La palabra de Miguel Borja en la previa de Independiente vs. River



"Esta todo dado para que la historia continúe", dijo con respecto a su renovación#LPFxTNTSports pic.twitter.com/PSXu2SFisE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025 Consultado sobre su futuro, y las chances con las que cuenta para ganarse la titularidad ante la baja de Driussi, el cafetero evitó sumarse presión. "Yo vivo el presente. Hoy es Independiente, no sé qué va a pasar el partido de Copa, solo pienso que hoy tengo que dar lo mejor, que el equipo gane, que el equipo se divierta dentro de la cancha y que pueda sentir ese respaldo que ellos me han dado, también devolvérselo con buen fútbol".