Mundo River: Germán Pezzella fue operado con éxito y sonríe Marcelo Gallardo

El defensor campeón del mundo, Germán Pezzella, superó la cirugía de ligamento cruzado y ya piensa en su recuperación, que lo alejará de las canchas 8 meses.

Germán Pezzella fue operado con éxito de su lesión de rodillay estará 8 meses afuera de las canchas.&nbsp;

Germán Pezzella fue operado con éxito de su lesión de rodillay estará 8 meses afuera de las canchas. 

Por Redacción Deportes

El tratamiento incluirá la inmovilización de la zona, sesiones intensivas de kinesiología, ejercicios de fortalecimiento muscular y, en la última etapa, la puesta a punto futbolística. Un desafío extenso, pero que el zaguero encara con optimismo. “Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto”, expresó el futbolista en sus redes sociales.

En paralelo, la lesión del marcador central abrió una ventana reglamentaria para que River pueda incorporar un refuerzo del fútbol argentino, incluso pensando en unos eventuales cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la dirigencia de Núñez no tiene en sus planes inmediatos aprovechar esa chance, salvo que aparezca un cambio de último momento.

El fin de semana, en la previa del triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz, el zaguero campeón del mundo eligió estar cerca de sus compañeros y presenció el partido desde un palco del Monumental. Lo acompañaron familiares y su representante, Darío Bombini.

Allí recibió una muestra de afecto inolvidable: en la tribuna Sívori se desplegaron dos banderas de Gallardo y otra con la imagen del propio Pezzella levantando la Copa del Mundo. “Gracias de corazón, nos vamos a volver a ver pronto”, escribió el defensor al compartir en Instagram una de esas postales.

