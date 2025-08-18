Mundo River: Germán Pezzella fue operado con éxito y sonríe Marcelo Gallardo

Germán Pezzella ya empezó a recorrer el duro camino que lo separa de volver a vestirse con la camiseta de River. Tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el partido contra Independiente, el defensor de 34 años fue operado con éxito este lunes y ahora deberá afrontar un proceso de recuperación que demandará entre seis y ocho meses.
Malas noticias para River: se confirmó la grave lesión que sufrió Germán Pezella
El tratamiento incluirá la inmovilización de la zona, sesiones intensivas de kinesiología, ejercicios de fortalecimiento muscular y, en la última etapa, la puesta a punto futbolística. Un desafío extenso, pero que el zaguero encara con optimismo. “Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto”, expresó el futbolista en sus redes sociales.
Mientras asimila la noticia, Pezzella dejó en claro que seguirá apoyando desde afuera al plantel de Marcelo Gallardo. “Voy a estar ayudando a mis compañeros desde otro lugar, pero con el mismo compromiso y amor por estos colores”, escribió en Instagram, donde además agradeció los mensajes de cariño recibidos durante los últimos días.
En paralelo, la lesión del marcador central abrió una ventana reglamentaria para que River pueda incorporar un refuerzo del fútbol argentino, incluso pensando en unos eventuales cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la dirigencia de Núñez no tiene en sus planes inmediatos aprovechar esa chance, salvo que aparezca un cambio de último momento.
River: la palabra de Germán Pezzella en sus redes sociales
En la jornada de este lunes, cuando fue intervenido quirúrgicamente, Pezzella se proclamó en redes sociales, donde confirmó que la operación se realizó con éxito. "Ya operado, salió todo muy bien. Gracias a todo el cuerpo médico del club por cuidarme en este momento", escribió el defensor.
El fin de semana, en la previa del triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz, el zaguero campeón del mundo eligió estar cerca de sus compañeros y presenció el partido desde un palco del Monumental. Lo acompañaron familiares y su representante, Darío Bombini.
Allí recibió una muestra de afecto inolvidable: en la tribuna Sívori se desplegaron dos banderas de Gallardo y otra con la imagen del propio Pezzella levantando la Copa del Mundo. “Gracias de corazón, nos vamos a volver a ver pronto”, escribió el defensor al compartir en Instagram una de esas postales.