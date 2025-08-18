Mundo River: Germán Pezzella fue operado con éxito y sonríe Marcelo Gallardo

El defensor campeón del mundo, Germán Pezzella, superó la cirugía de ligamento cruzado y ya piensa en su recuperación, que lo alejará de las canchas 8 meses.

El tratamiento incluirá la inmovilización de la zona, sesiones intensivas de kinesiología, ejercicios de fortalecimiento muscular y, en la última etapa, la puesta a punto futbolística. Un desafío extenso, pero que el zaguero encara con optimismo. "Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto", expresó el futbolista en sus redes sociales.

Mientras asimila la noticia, Pezzella dejó en claro que seguirá apoyando desde afuera al plantel de Marcelo Gallardo. “Voy a estar ayudando a mis compañeros desde otro lugar, pero con el mismo compromiso y amor por estos colores”, escribió en Instagram, donde además agradeció los mensajes de cariño recibidos durante los últimos días.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 20.41.53 En paralelo, la lesión del marcador central abrió una ventana reglamentaria para que River pueda incorporar un refuerzo del fútbol argentino, incluso pensando en unos eventuales cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la dirigencia de Núñez no tiene en sus planes inmediatos aprovechar esa chance, salvo que aparezca un cambio de último momento.

River: la palabra de Germán Pezzella en sus redes sociales En la jornada de este lunes, cuando fue intervenido quirúrgicamente, Pezzella se proclamó en redes sociales, donde confirmó que la operación se realizó con éxito. "Ya operado, salió todo muy bien. Gracias a todo el cuerpo médico del club por cuidarme en este momento", escribió el defensor.