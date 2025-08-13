Franco Mastantuono será presentado en el Real Madrid: fecha, hora y el número que utilizará

El club español dio a conocer cuándo y dónde será el acto formal de bienvenida del futbolista que mañana cumplirá la mayoría de edad.

Franco Mastantuono se encuentra en España tras dejar atrás River Plate y, en las últimas horas, el Real Madrid develó la fecha y hora de su presentación como refuerzo estelar de la Casa Blanca, en el movimiento más caro en la historia del fútbol argentino.

Este jueves 14 de agosto a las 8:00 (hora Argentina) será el momento de la presentación de un futbolista que festejará sus 18 años a lo grande: flashes de la prensa, vítores de los hinchas y una de las camisetas más importantes de la historia del fútbol en sus manos.

El comunicado del Real Madrid sobre la presentación de Franco Mastantuono La institución merengue anunció a través de un comunicado en sus redes sociales cómo será la presentación de la joven promesa: "El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas", comenzó el mensaje institucional.

Después de la presentación, Franco Mastantuono atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid", finaliza el anuncio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Madrid C.F. (@realmadrid) De acuerdo con Capology, Mastantuono firmará un acuerdo hasta 2031, con un salario anual próximo de unos 4 millones de dólares. Para blindar al argentino, el cuadro Merengue incluyó una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, similar a la de otros talentos jóvenes de la Casa Blanca, como Endrick y Arda Güler.