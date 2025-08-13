13 de agosto de 2025 - 13:09

Franco Mastantuono será presentado en el Real Madrid: fecha, hora y el número que utilizará

El club español dio a conocer cuándo y dónde será el acto formal de bienvenida del futbolista que mañana cumplirá la mayoría de edad.

Franco Mastantuono, nuevo refuerzo del Real Madrid

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este jueves 14 de agosto a las 8:00 (hora Argentina) será el momento de la presentación de un futbolista que festejará sus 18 años a lo grande: flashes de la prensa, vítores de los hinchas y una de las camisetas más importantes de la historia del fútbol en sus manos.

Franco Mastantuono, nueva promesa del Real Madrid
El comunicado del Real Madrid sobre la presentación de Franco Mastantuono

La institución merengue anunció a través de un comunicado en sus redes sociales cómo será la presentación de la joven promesa: “El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas”, comenzó el mensaje institucional.

2Después de la presentación, Franco Mastantuono atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid", finaliza el anuncio.

De acuerdo con Capology, Mastantuono firmará un acuerdo hasta 2031, con un salario anual próximo de unos 4 millones de dólares. Para blindar al argentino, el cuadro Merengue incluyó una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, similar a la de otros talentos jóvenes de la Casa Blanca, como Endrick y Arda Güler.

madridismosv__531440623_17967346664939492_3339833616672942107_n
Franco Mastantuono podr&iacute;a utilizar la dorsal 25. Foto: @madridismosv_

Por otra parte, varios medios de Europa confirmaron que el exRiver utilizará la camiseta número 25, un dorsal que fue llevado en el pasado por jugadores como Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Vinicius Júnior y Rodrygo.

