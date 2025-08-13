Tottenham Hotspur tomó una drástica decisión con Cuti Romero antes de la Supercopa de Europa frente al PSG

En un giro inesperado, Tottenham nombra a Cuti Romero como capitán antes de la gran final frente al Paris Saint-Germain.

En una sorpresiva y contundente decisión, el Tottenham Hotspur de Inglaterra nombró al defensor argentino Cristian "Cuti" Romero como su nuevo capitán, reemplazando así a Heung-Min Son, quien recientemente se desvinculó del club al incorporarse al LAFC de la MLS.

Este anuncio se realizó a través de un video en las redes sociales del club, mostrando al zaguero portando la cinta de capitán. Este movimiento se produce a tan solo horas de la final de la Supercopa de Europa contra el PSG, programada para hoy a las 16:00 (hora argentina) en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia.

spursofficial_531325874_1314678526679004_3381254263371889462_n Cuti Romero, nuevo capitán del Tottenham Hotspur Con Cuti Romero de protagonista, así fue el posteo del Tottenham Hotspur Romero, pieza clave en la defensa del Tottenham desde su llegada en 2021, expresó su emoción por este nuevo rol: "Hoy comienza una nueva temporada para nosotros, una que es verdaderamente especial para mí. Convertirse en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble", manifestó en sus redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tottenham Hotspur (@spursofficial) Este nombramiento también llega en un contexto de rumores sobre una posible transferencia de Romero al Atlético de Madrid. Sin embargo, el cordobés dejó claro su compromiso con el Tottenham, destacando que su enfoque está en el presente y en los desafíos que tiene por delante con el cuadro londinense.

Con este nuevo liderazgo, el Tottenham Hotspur espera consolidarse como un contendiente serio en la Premier League y en competiciones europeas. La final de la Supercopa de Europa contra el PSG será una prueba clave para el equipo, que buscará iniciar la temporada con un título en su haber.