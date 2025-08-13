Chau Inter Miami: el sorpresivo destino europeo de un argentino que dejará de ser compañero de Lionel Messi

Se trata de Federico Redondo, mediocampista del equipo de la MLS, que se despide de Lionel Messi para iniciar su primera experiencia en Europa.

El mercado de pases volvió a sacudir al fútbol argentino en el exterior, cuando se conoció la noticia de la partida de Federico Redondo, mediocampista de 21 años surgido en Argentinos Juniors, que dejará el Inter Miami para convertirse en nuevo refuerzo del Elche, equipo recién ascendido a la Primera División de España.

La operación, según medios españoles, se concretará por alrededor de 2 millones de euros a cambio del 50 % de su ficha. El joven volante ya se encuentra en España para someterse a la revisión médica y firmar un contrato que lo unirá a su nuevo club por cinco temporadas.

Federico Redondo será baja en el Inter Miami por dos meses. (prensa Inter Miami) Los números de Federico Redondo en el Inter Miami A pesar de tener vínculo vigente con el club de la MLS hasta 2027, el volante decidió aceptar el desafío europeo. En su paso por Inter Miami disputó 60 partidos, convirtió 2 goles y brindó 4 asistencias, además de acumular 18 amarillas y ninguna expulsión.

Lo cierto es que uno de los factores que facilitaron la transferencia fue que no ocupará plaza de extracomunitario, ya que posee pasaporte español por haber nacido en Madrid. Además, su representante, Christian Bragarnik, es accionista mayoritario del Elche, factor clave que aceleró las negociaciones.

fede.redondo_523833092_18335830768202110_8417741473105537495_n Federico Redondo deja el Inter Miami y será refuerzo del Elche En ese sentido, la llegada a España marcará el primer paso de Redondo en el fútbol europeo, donde buscará afianzarse en la elite y tener chances para debutar en la mayor de la Selección Argentina. En el equipo alicantino coincidirá con el arquero argentino Matías Dituro y será dirigido por Eder Sarabia.