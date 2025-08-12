12 de agosto de 2025 - 20:20

Mar del Plata: un imitador de Messi quiso usar su apodo en la boleta electoral y la Justicia se lo prohibió

La Junta Electoral bonaerense rechazó que Leonardo Gorri, imitador de Messi, use su marca “No soy Messi” en la boleta por tratarse de una marca registrada.

Leonardo Gorri, candidato a concejal y que se presenta como No soy Messi

Leonardo Gorri, candidato a concejal y que se presenta como "No soy Messi"

Instagram Leonardo Gorri
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Gorri, candidato en el noveno lugar de la lista de “Sentido Común Marplatense”, comenzó a explotar su parecido con Messi durante la pandemia. Antes había trabajado como chofer de colectivos, taxis y camiones, pero su vida cambió cuando un control policial en Olavarría le hizo notar a una agente lo mucho que se parecía al futbolista.

Poco después, empezó a publicar videos, participó en una obra de teatro, recibió contrataciones de marcas e incluso viajó con la Selección argentina. En redes sociales, se presenta como “No soy Messi”, un apodo que buscó trasladar a la papeleta electoral alegando que así es como lo conoce el público.

En su resolución, el organismo recordó que Messi es una marca registrada a nombre de Lionel Andrés Messi Cuccittini y que su uso está protegido por ley. “Se le garantiza a su titular impedir que terceros sin autorización utilicen una denominación similar que pueda generar confusión”, señalaron.

Además, la Junta remarcó que resolver un conflicto de este tipo excede los plazos de un proceso electoral. Según el fallo, permitir que Gorri use su apodo iría en contra del derecho y podría “empañar la voluntad del electorado al momento de emitir el voto”.

Aunque no podrá utilizar “No soy Messi” en la boleta, Gorri mantiene su campaña en Mar del Plata, capitalizando la notoriedad que le dio el parecido con el campeón del mundo.

