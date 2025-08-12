Mar del Plata: un imitador de Messi quiso usar su apodo en la boleta electoral y la Justicia se lo prohibió

La Junta Electoral bonaerense rechazó que Leonardo Gorri, imitador de Messi, use su marca “No soy Messi” en la boleta por tratarse de una marca registrada.

Leonardo Gorri, candidato a concejal y que se presenta como "No soy Messi"

La imagen de Lionel Messi llegó de forma inesperada a la campaña electoral de Mar del Plata. Leonardo Gorri, actor e influencer conocido como “No soy Messi” por su gran parecido con el capitán de la Selección argentina, intentó que su apodo apareciera en la boleta con la que se postula como concejal. La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido.

Gorri, candidato en el noveno lugar de la lista de “Sentido Común Marplatense”, comenzó a explotar su parecido con Messi durante la pandemia. Antes había trabajado como chofer de colectivos, taxis y camiones, pero su vida cambió cuando un control policial en Olavarría le hizo notar a una agente lo mucho que se parecía al futbolista.

Poco después, empezó a publicar videos, participó en una obra de teatro, recibió contrataciones de marcas e incluso viajó con la Selección argentina. En redes sociales, se presenta como “No soy Messi”, un apodo que buscó trasladar a la papeleta electoral alegando que así es como lo conoce el público.

La Junta Electoral provincial consideró que autorizar el uso de "Messi" en la boleta podría generar confusión en el electorado y aprovecharse del reconocimiento de una figura pública de alcance mundial.

En su resolución, el organismo recordó que Messi es una marca registrada a nombre de Lionel Andrés Messi Cuccittini y que su uso está protegido por ley. “Se le garantiza a su titular impedir que terceros sin autorización utilicen una denominación similar que pueda generar confusión”, señalaron.