Horror en Mar del Plata: hallaron un cuerpo calcinado con una soga en el cuello en un descampado

El hallazgo ocurrió este viernes en el barrio Las Heras. La víctima se encontró atada y quemada. Investigan si se trató de un homicidio.

Este viernes fue hallado un cuerpo calcinado en un descampado en el barrio Las Heras de Mar del Plata.

Un terrible hallazgo sacudió este viernes por la mañana al barrio Las Heras, en Mar del Plata: la Policía encontró el cuerpo calcinado de un hombre, con las manos atadas hacia atrás y una soga alrededor del cuello, en un descampado ubicado en la intersección de García Lorca y Rufino Inda.

El cadáver fue hallado a unos 40 metros dentro del predio, una zona donde habitualmente se quema basura. Según informaron fuentes policiales, el estado del cuerpo impide por el momento determinar la identidad o la edad de la víctima.

La causa quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, de la UFI N°6, quien ordenó un relevamiento de cámaras de seguridad, un rastrillaje de la zona y la toma de declaraciones a testigos. También solicitó la realización de la autopsia para establecer las causas de la muerte.

De acuerdo a lo publicado por la agencia DIB, los investigadores intentan determinar si el crimen se cometió en el mismo lugar o si el cuerpo fue descartado allí después.

Varios vecinos contaron que la noche anterior vieron llegar un automóvil del que bajaron dos hombres con “un bulto”, que luego prendieron fuego. “Pensamos que estaban quemando basura”, relató una mujer a medios locales. Otro habitante del barrio afirmó que no pueden precisar si la víctima vivía en la zona, debido al avanzado estado de calcinación.