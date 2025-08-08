8 de agosto de 2025 - 22:35

"Cuento del tío" en Mar del Plata: robaron 35 mil dólares a un jubilado

Un hombre de 81 años fue estafado en Mar del Plata y perdió sus ahorros. La policía detuvo a un sospechoso y secuestró armas tras allanamientos.

Los Andes
Un jubilado de 81 años fue víctima de un engaño conocido como “cuento del tío” en Mar del Plata, donde perdió 35 mil dólares que guardaba en su casa tras ser convencido por un estafador que simuló ser un conocido. Según informó Agencia Noticias Argentinas, tras la denuncia y una investigación policial, se realizaron allanamientos con resultados positivos esta semana.

La maniobra comenzó en la plaza Peralta Ramos, donde el jubilado paseaba a su perro. Allí fue abordado por un hombre que lo saludó con: “¿No te acordás de mí?”.

El estafador logró convencer a la víctima de que era un conocido de su hija y le dijo que acababa de vender un departamento, por lo que necesitaba guardar una importante suma de dinero en un lugar de confianza.

Convencido por el falso vínculo, el hombre accedió y se subió al Ford Focus del sujeto hasta su domicilio, donde guardaba sus ahorros personales. Una vez allí, y tras una breve distracción, el delincuente desapareció con el botín.

Allanamiento y detenciones

A partir de la denuncia y las tareas investigativas, se identificó el vehículo y se localizó la dirección del sospechoso. Con esa información, la Justicia de Garantías autorizó un allanamiento que se llevó a cabo esta semana con personal de la comisaría segunda.

Durante el procedimiento se secuestraron el auto involucrado, 400 dólares, dos celulares, dos escopetas, un revólver, una pistola, municiones y dos réplicas de arma de fuego.

Por orden de la fiscal Constanza Mandagarán, el principal sospechoso, un hombre de 43 años, fue imputado por hurto y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Además, en la vivienda fueron aprehendidos un joven de 25 años y una mujer de 76, quienes quedaron imputados por tenencia ilegal de armas de uso civil.

