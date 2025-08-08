"Cuento del tío" en Mar del Plata: robaron 35 mil dólares a un jubilado

Un jubilado de 81 años fue víctima de un engaño conocido como “ cuento del tío ” en Mar del Plata , donde perdió 35 mil dólares que guardaba en su casa tras ser convencido por un estafador que simuló ser un conocido. Según informó Agencia Noticias Argentinas, tras la denuncia y una investigación policial, se realizaron allanamientos con resultados positivos esta semana.

La maniobra comenzó en la plaza Peralta Ramos, donde el jubilado paseaba a su perro. Allí fue abordado por un hombre que lo saludó con: “¿No te acordás de mí?”.

El estafador logró convencer a la víctima de que era un conocido de su hija y le dijo que acababa de vender un departamento, por lo que necesitaba guardar una importante suma de dinero en un lugar de confianza.

Convencido por el falso vínculo, el hombre accedió y se subió al Ford Focus del sujeto hasta su domicilio, donde guardaba sus ahorros personales. Una vez allí, y tras una breve distracción, el delincuente desapareció con el botín.

A partir de la denuncia y las tareas investigativas, se identificó el vehículo y se localizó la dirección del sospechoso. Con esa información, la Justicia de Garantías autorizó un allanamiento que se llevó a cabo esta semana con personal de la comisaría segunda.

Durante el procedimiento se secuestraron el auto involucrado, 400 dólares, dos celulares, dos escopetas, un revólver, una pistola, municiones y dos réplicas de arma de fuego.

Por orden de la fiscal Constanza Mandagarán, el principal sospechoso, un hombre de 43 años, fue imputado por hurto y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Además, en la vivienda fueron aprehendidos un joven de 25 años y una mujer de 76, quienes quedaron imputados por tenencia ilegal de armas de uso civil.