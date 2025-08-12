12 de agosto de 2025 - 13:38

Habló el líder de la expedición del Conicet en Mar del Plata: los sorprendentes números que dejó y cómo sigue

Daniel Lauretta, investigador del CONICET y jefe de la expedición Talud Continental IV que se dio en la ciudad de Mar del Plata, celebró los resultados de la reciente campaña científica y el interés que despertó en el público.

La exitosa expedición del Conicet Talud Continental IV en Mar del Plata

La exitosa expedición del Conicet Talud Continental IV en Mar del Plata

Foto:

Noticias de Argentina
La exitosa expedición del Conicet Talud Continental IV en Mar del Plata

La exitosa expedición del Conicet Talud Continental IV en Mar del Plata

Foto:

Noticias de Argentinas
La exitosa expedición del Conicet Talud Continental IV en Mar del Plata

La exitosa expedición del Conicet Talud Continental IV en Mar del Plata

Foto:

Noticias de Argentina
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Daniel Lauretta, investigador del CONICET y jefe de la expedición Talud Continental IV que se dio en la ciudad de Mar del Plata, celebró los resultados de la reciente campaña científica y el interés que despertó en el público.

Leé además

Gracias por el apoyo: el cartel de los científicos del Conicet en el fondo del mar.

"Gracias por el apoyo": el emotivo cartel de los científicos del Conicet en el fondo del mar

Por Redacción Sociedad
Hoy es el último programa del streaming del Conicet: dónde ver.

Hoy es el último programa del streaming del Conicet: dónde ver

Por Redacción Sociedad

Según indicó en medios televisivos: “Estamos muy contentos, nuestro objetivo era comunicar y transmitir lo que hacemos todos los días en el laboratorio. El convenio que hizo el CONICET con el buque nos permitió poder hacer eso, y la fórmula que tenemos es increíble. El equipo de trabajo también fue muy bueno y les gustó esto de interactuar con la gente”.

La exitosa expedición del Conicet Talud Continental IV en Mar del Plata
La exitosa expedición del Conicet Talud Continental IV en Mar del Plata

La exitosa expedición del Conicet Talud Continental IV en Mar del Plata

También, Lauretta destacó que la propuesta superó ampliamente las metas iniciales: “Nuestro objetivo era llegar a 1.000 personas y llegamos a 92.000. Creo que todo hizo que la gente se enganchara, estamos muy contentos por eso”.

Embed - SOI Open House: #TaludContinental4 | Live from R/V Falkor (too)

El investigador explicó que esta fue solo la primera parte del trabajo: “Es el trabajo de campo y ahora vienen meses de trabajo de laboratorio, con lupa. Hay que ver si se puede exhibir algo de lo recolectado, tal vez se pueda hacer algo transitorio”.

La exitosa expedición del Conicet Talud Continental IV en Mar del Plata
La exitosa expedición del Conicet Talud Continental IV en Mar del Plata

La exitosa expedición del Conicet Talud Continental IV en Mar del Plata

Finalmente, reveló que, aunque tenían una idea previa de lo que iban a encontrar, se llevaron muchas sorpresas: “Había muchas cosas que no sabíamos que existían. Al tener la cámara y el proyector nos íbamos sorprendiendo con lo que veíamos, al igual que ustedes”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La estrella culona y otras especies son furor por la expedición del Conicet. | Foto: gentileza

La expedición del Conicet al mar ya tiene muñecos, ilustraciones, llaveros y hasta figuritas

Por Ignacio de la Rosa
La estrella culona del CONICET llega al New York Times 

La "estrella culona" del Conicet llegó al New York Times y la presentaron como el "símbolo de resistencia"

Por Redacción Sociedad
Investigación científica, devaluada

La falta de inversión en ciencia conducirá a un callejón sin salida

Por Pablo Cid
Lanzan un álbum de figuritas del streaming del Conicet en el fondo del mar

Lanzan un álbum de figuritas del streaming del Conicet en el fondo del mar: cómo conseguirlo gratis

Por Redacción Sociedad