Habló el líder de la expedición del Conicet en Mar del Plata: los sorprendentes números que dejó y cómo sigue

Daniel Lauretta, investigador del CONICET y jefe de la expedición Talud Continental IV que se dio en la ciudad de Mar del Plata, celebró los resultados de la reciente campaña científica y el interés que despertó en el público.

Según indicó en medios televisivos: “Estamos muy contentos, nuestro objetivo era comunicar y transmitir lo que hacemos todos los días en el laboratorio. El convenio que hizo el CONICET con el buque nos permitió poder hacer eso, y la fórmula que tenemos es increíble. El equipo de trabajo también fue muy bueno y les gustó esto de interactuar con la gente”.

También, Lauretta destacó que la propuesta superó ampliamente las metas iniciales: "Nuestro objetivo era llegar a 1.000 personas y llegamos a 92.000. Creo que todo hizo que la gente se enganchara, estamos muy contentos por eso".

Embed - SOI Open House: #TaludContinental4 | Live from R/V Falkor (too) El investigador explicó que esta fue solo la primera parte del trabajo: “Es el trabajo de campo y ahora vienen meses de trabajo de laboratorio, con lupa. Hay que ver si se puede exhibir algo de lo recolectado, tal vez se pueda hacer algo transitorio”.